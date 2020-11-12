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Лифт для Пугачевой: Галкин поразил фанатов дизайном своего замка
12.11.2020 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский шоумен Максим Галкин удивил поклонников: в своем Instagram пародист рассекретил дизайн своего замка в деревне Грязь.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Роскошный особняк для любимой супруги Аллы Пугачевой и будущих отпрысков, ведущий начал строить сразу после свадьбы с возлюбленной. Через семь лет строительство дома завершилось. Тогда источники рассказали, что замок обошелся Галкину в $10 миллионов.
В сети обсуждают новую публикацию Галкина в Instagram: шоумен показал необычный лифт для Аллы Пугачевой и шокировал поклонников. "Домашний лифтолук", – подписал снимок шоумен.
Подписчики звездной семьи едва ли поверили Галкину: некоторые решили, что он просто шутит, а кто-то даже не стал скрывать удивления. Нашлись и те, кто пристыдил пародиста за богатство.
"Интересно, сколько денег потратили на это"; "Какой роскошный лифт"; "Я в шоке"; "Личный лифт? У богатых свои причуды"; "Вы серьезно? А зачем вам лифт в доме?" – прокомментировали фанаты.
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Шоумен спровоцировал новые обсуждения своей личной жизни и рассекретил оригинальную обстановку семейного гнездышка.
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