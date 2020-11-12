"А мы от вас узнали": соблюдают ли минчане масочный режим

Источник материала: Sputnik Беларусь

Больше тысячи заражений в день – и вот в Минске ввели масочный режим . Теперь ношение маски обязательно в торговых центрах, общественном транспорте, такси.

Будут ли штрафовать за отсутствие маски? Пока этот вопрос обсуждается, так что средства индивидуальной защиты – это по-прежнему только вопрос ответственности, а не денег.

А вот владельцам заведений, которые не смогут обеспечить соблюдение масочного режима со стороны посетителей, могут пригрозить КоАП.

Не успели городские власти ввести масочный режим, как корреспондент Sputnik отправился проверять, как минчане соблюдают новые требования. Если статистика Минздрава не способна уговорить надеть маску, может, Мингорисполком справится?

Исправимся!

"Ой, а мы от вас узнали!" – говорят корреспонденту Sputnik две минчанки, которые отправились на шопинг в один из торговых центров. И тут же заверяют: раз городские власти пошли на такие активные действия, то они непременно изменят привычке и наденут маску.

© Sputnik / Елена Васильева Людей в торговом центре немного - есть и те, кто ходит в масках, и те, кто их (пока?) не носит

Другая посетительница ТЦ признается: новость читала, но только на одном из развлекательных сайтов. Решила, что источник недостаточно авторитетный, вот и маску пока не надела. Впрочем, все посетители центра, которые узнавали о введении масочного режима, тут же с готовностью соглашались с тем, что маску лучше носить, и обещали, что в ближайшее время так они и будут поступать. А то, что сейчас без маски – досадная оплошность, будет исправлено, заверяли минчане корреспондента Sputnik.

"Дома есть несколько масок. Но, если честно, иногда забываю их обрабатывать, надеваю по несколько раз одну и ту же", – сознается собеседница агентства.

Некоторые добавляли, что хоть маску и не носят, базовые правила все же соблюдают, руки, по крайней мере, антисептиком обрабатывают.

"Может, они бессмертные?"

Есть и те, кто к масочному режиму относится максимально серьезно и маску не снимает даже на улице.

© Sputnik / Елена Васильева Есть среди минчан те, кто носит маску с самых первых дней пандемии – не дожидаясь требований от властей

"А те, кто без маски, наверное, бессмертные", – пожимает плечами молодой человек. И он, и его девушка, маски носят и без указания Мингорисполкома.

"С первых дней пандемии ношу маску", – рассказала корреспонденту Sputnik минчанка Елена.

Она перечислила уже известные всем меры предосторожности, которые соблюдает, чтобы обезопасить себя и не допустить заражения. Среди прочего добавила – в торговые центры старается не ходить.

"Если честно, сегодняшняя покупка тоже была совсем необязательной", – говорит Елена, указывая на пакет в руках.

© Sputnik / Елена Васильева Будут ли и дальше пускать в автобусы людей без масок? Пока что ужесточение мер не обсуждается

Автобус на соседней с торговым центром остановке не переполнен, но и людей в масках в нем не очень много. Мимо проезжает такси – пассажирка предусмотрительно надевает маску, таксист не спешит за ней повторять.

Школьники на остановке рассказали, что о масочном режиме узнали, когда уже сидели на уроках. Завтра обязательно придут в масках – в аптеку для этого идти не придется, дома они есть и в достаточном количестве.

"У меня маска при себе, когда спущусь в метро, обязательно надену", – говорит один из ребят.

В аптеке корреспондента Sputnik успокоили – масок хватает. Так что те, кто решился на приобретение этого уже не только модного, но и обязательного аксессуара, может не переживать, разобрали еще далеко не все.

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