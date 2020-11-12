Подробности: избитому Роману Бондаренко сделали трепанацию черепа. Шанс выжить - 1 из 1000









рассказали родственники в комментарии "Нашей Ниве". "Было кровоизлияние в те отделы мозга, которые отвечают за жизненно важные процессы организма. Там была очень большая гематома, пришлось делать трепанацию черепа, чтобы мозг не давил на черепную коробку. Теперь Роман в критическом состоянии. Шансы выжить оценивают как 1 из 1000", —родственники в комментарии "Нашей Ниве".





По их словам, парню нужна еще одна операция. Но делать ее невозможно, пока Бондаренко остается в нынешнем состоянии: второй операции он может просто не пережить.





31-летнего минчанина Романа Бондаренко неизвестные в балаклавах задержали вечером 11 ноября и затащили в бус. Его завезли в РУВД, где он провел несколько часов и только потом ему вызвали скорую - в больницу он попал в состоянии комы.





Пресс-секретарь МВД цинично заявила, что на мужчину напали "неравнодушные граждане", которые, заметим, приехали в его двор, чтобы уничтожить бело-красно-белую символику.