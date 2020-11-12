ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подробности: избитому Роману Бондаренко сделали трепанацию черепа. Шанс выжить - 1 из 1000

12.11.2020 16:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Избитому жителю одного из домов "площади Перемен" Роману Бондаренко сделали операцию, он находится в критическом состоянии.



"Было кровоизлияние в те отделы мозга, которые отвечают за жизненно важные процессы организма. Там была очень большая гематома, пришлось делать трепанацию черепа, чтобы мозг не давил на черепную коробку. Теперь Роман в критическом состоянии. Шансы выжить оценивают как 1 из 1000", — рассказалиродственники в комментарии "Нашей Ниве". 

По их словам, парню нужна еще одна операция. Но делать ее невозможно, пока Бондаренко остается в нынешнем состоянии: второй операции он может просто не пережить. 

31-летнего минчанина Романа Бондаренко неизвестные в балаклавах задержали вечером 11 ноября и затащили в бус. Его завезли в РУВД, где он провел несколько часов и только потом ему вызвали  скорую - в больницу он попал в состоянии комы. 

Пресс-секретарь МВД цинично заявила, что на мужчину напали "неравнодушные граждане", которые, заметим, приехали в его двор, чтобы уничтожить бело-красно-белую символику.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избитому жителю одного из домов "площади Перемен" Роману Бондаренко сделали операцию, он находится в критическом состоянии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы сообщают, что у них изымают охотничье оружие. Ранее они отбыли «сутки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика