Число дня: сколько людей уволились из силовых структур и попросили денежной помощи

Источник материала: KYKY

Сооснователь инициативы BY_help и фонда BYSOL Ярослав Лихачевский рассказал , сколько силовиков ушли из органов и обратились за помощью, сообщает Радио «Свобода».

«К нам обратился 461 представитель силовых ведомств. Это те люди, которые записали видеообращения, заполнили все необходимые документы. Думаю, это только часть тех, кто уволился. Силовиков запугивают, им говорят, что наши деньги идут от «кукловодов», они боятся и зомбированы. Допускаю, что реальное количество силовиков, которые уволились, в несколько раз больше», – сказал Лихачевский.

Также Лихаческий напомнил, что BYSOL перестал принимать заявки о помощи от экс-силовиков. Фонд принял такое решение, потому что «у сотрудников после августовский событий была масса времени, что подумать». Также Лихаческий заявил, что как только фонд сообщил о прекращении поддержки, начался всплеск заявок от силовиков.