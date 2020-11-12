И все-таки решили быть жесткими, проведя второй суд: Хижинкова встретит день рождения за решеткой (обновлено)

Источник материала: Onliner

Ольгу Хижинкову задержали в воскресенье, 8 ноября, около 15:00. Вчера в суде Заводского района Минска мисс Беларусь — 2008 осудили за участие в несанкционированном мероприятии по ч. 1 ст. 23.34 КоАП на 12 суток ареста. Единственный повод для радости близких — Ольга должна была выйти до своего дня рождения 22 ноября. Но не тут-то было.

Обновлено 12 ноября

Сегодня в открытом судебном заседании судья Центрального района Минска признал Ольгу Хижинкову виновной по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в митинге 11 октября) и отправил за решетку еще на 15 суток.

Опубликовано 11 ноября

После победы в конкурсе красоты Хижинкова не выпала из обоймы узнаваемых лиц Беларуси. До середины сентября она работала в Национальной школе красоты. Ее портрет на упаковках женских колготок есть в каждом магазине страны. До весны этого года Ольга Хижинкова была пресс-секретарем футбольного брестского «Динамо».

Хижинкова не скрывает своего отношения к происходящим события и неоднократно высказывалась по этому поводу.