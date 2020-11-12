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За первые сутки Xbox Series X/S поставили рекорд продаж среди приставок Microsoft
Источник материала: Onliner
Релиз консолей нового поколения Microsoft можно считать историческим рекордом. Да, не обошлось без хаоса в розничной торговле и доставке консолей по предзаказам. В Беларуси купить Xbox Series X/S — тот еще квест. Но это не помешало компании заявить о рекордных продажах в первые сутки.
«Спасибо за поддержку крупнейшего запуска в истории Xbox. За 24 часа было продано больше новых консолей в большем количестве стран, чем когда-либо прежде. Мы работаем с розничной торговлей, чтобы пополнить запасы как можно быстрее. Вы продолжаете показывать нам, что объединяющая сила игры важна как никогда», — говорится в официальном заявлении Фила Спенсера, главы Xbox-подразделения.
512 ГБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Релиз консолей нового поколения Microsoft можно считать историческим рекордом. Да, не обошлось без хаоса в розничной торговле и доставке консолей по предзаказам. В...
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