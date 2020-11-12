За первые сутки Xbox Series X/S поставили рекорд продаж среди приставок Microsoft

Источник материала: Onliner

Релиз консолей нового поколения Microsoft можно считать историческим рекордом. Да, не обошлось без хаоса в розничной торговле и доставке консолей по предзаказам. В Беларуси купить Xbox Series X/S — тот еще квест. Но это не помешало компании заявить о рекордных продажах в первые сутки.

«Спасибо за поддержку крупнейшего запуска в истории Xbox. За 24 часа было продано больше новых консолей в большем количестве стран, чем когда-либо прежде. Мы работаем с розничной торговлей, чтобы пополнить запасы как можно быстрее. Вы продолжаете показывать нам, что объединяющая сила игры важна как никогда», — говорится в официальном заявлении Фила Спенсера, главы Xbox-подразделения.

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We’re working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever. — Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2020