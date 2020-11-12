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«Врачи говорят, что у него один шанс из тысячи». Что с Романом Бондаренко, которого избили на «площади Перемен»? (обновлено)

12.11.2020 17:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Информации о том, в каком состоянии сейчас Роман Бондаренко, избитый вчера вечером неизвестными, как таковой нет. Несмотря на то, что дело резонансное и многие хотели бы хотя бы в общих чертах понимать медицинские аспекты ситуации. Onliner обратился с этим вопросом к пресс-секретарю Министерства здравоохранения Юлии Бородун, но ответа пока не получил. Как нам сообщил источник из БСМП, сейчас минчанин находится в реанимации. Перед дверью в его палату стоит человек в штатском, который, по словам медработников, представляется сотрудником СК и заверяет, что хочет поговорить с лечащим врачом.

У нас сложилось ощущение, что медработники напуганы и боятся не то что лишнее слово сказать, а даже скомпрометировать себя «нежелательной» беседой. Либо и в самом деле все держится в большой тайне и никто ничего не знает. Также в справке БСМП отметили, что в больницу сегодня целый день звонят люди и интересуются состоянием этого пациента.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.

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Как рассказала Onliner сестра Романа Ольга, парень находится в очень тяжелом состоянии.

Врачи нас предупредили, что есть буквально один шанс из тысячи. И мы на него очень надеемся, так как Рома сильный и здоровый. Мы верим, что он сможет поправиться.

Брату сделали трепанацию черепа, как нам объяснили, у него образовалась большая гематома в той части мозга, которая отвечает за жизненно важные функции. Гематома очень давила на мозг, и потому решено было провести такую операцию.

В последующем надо будет провести еще несколько операций. Но, понимаете, ситуация такая: делать что-то надо и ничего делать нельзя, так как он в тяжелом состоянии и любое вмешательство может спровоцировать летальный исход.

Наверное, врачи будут собирать еще один консилиум, решать, как действовать. Нам остается молиться и рассчитывать на Рому, что он все преодолеет. Верим в чудо.

Если мама или жена Романа хотят высказаться по ситуации, могут писать в наш чат-бот или Telegram @Dmitrymeleh.

 
 
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Информации о том, в каком состоянии сейчас Роман Бондаренко, избитый вчера вечером неизвестными, как таковой нет. Несмотря на то, что дело резонансное и многие...
 
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