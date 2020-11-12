ГАИ: в Минске остановили водителя пассажирского автобуса с 2,64 промилле алкоголя

Источник материала: Onliner

В эти дни в столице проходит мероприятие «Автобус» — инспекторы контролируют соблюдение водителями автобусов ПДД, а также состояние транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров. Сегодня в ГАИ сообщили, что в ходе рейда во Фрунзенском районе остановили сильно пьяного водителя автобуса МАЗ.

«Автобус был остановлен на столичной улице Пономаренко при проведении рейда с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации, — уточнили в Госавтоинспекции. — МАЗом управлял водитель 1976 г. р. с признаками алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,64 промилле».

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 18.16 КоАП РБ. Также устанавливают должностных лиц, ответственных за выпуск в рейс водителя в состоянии опьянения.