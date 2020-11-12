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Капитана БАТЭ дисквалифицировали до конца сезона. Он заплатит штраф
Источник материала: Tut.by
Сегодня состоялось заседание КДК АБФФ, по итогам которого стало известно наказание для капитана БАТЭ полузащитника Игоря Стасевича. Об этом
Футболист дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 30 базовых величин (810 руб). Таким образом, Стасевич не сыграет в этом сезоне, так как до его окончания осталось два тура.
Напомним, футболист после финального свистка матча против «Шахтера» 7 ноября (1:1) получил красную карточку в подтрибунном помещении.
В протоколе матче было записано: «После окончания матча непристойное поведение (оскорбительные) выражения (жесты) в адрес соперника, партнера по команде, судей (включая четвертого судью), официальных лиц, зрителей».
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За красную карточку после последнего матча
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