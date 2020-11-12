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Renault рассекретила новые «каблучки» Kangoo и Express

12.11.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Renault обнародовала первые фотографии нового семейства «каблучков» Kangoo и Express, в котором будет четыре различных варианта исполнения, а также электрическая модификация.



Наряду с обычным Kangoo в гамме Renault теперь будет более простая и утилитарная модель Express, прежде известная в Европе под именем Dacia Dokker. Она отличается оформлением передней части и, судя по скетчам, кормы, которая получит распашную двойную «калитку» вместо подъемной двери у Kangoo. Оба «каблучка» в свою очередь будут доступны как в пассажирском, так и грузовом варианте (Kangoo Van и Express Van).



Объем грузового отсека у Express Van варьируется от 3,3 до 3,7 кубометра, в то время как у более вместительного фургона Kangoo Van — от 3,3 до 3,9 кубометра (от 4,2 до 4,9 м3 у удлиненной версии).


В центре передней панели Kangoo и Express «поселился» дисплей мультимедиа-системы EasyLink. Список электронных помощников включает, в частности, камеру заднего вида и мониторинг слепых зон, а у Kangoo еще и ассистент маневрирования с прицепом и систему автоматического торможения.


Прочими подробностями о новых Kangoo и Express, включая габариты кузова и моторную гамму, французы делиться не спешат. Вся недостающая информация обещана ближе к моменту рыночного дебюта — в продажу на европейском рынке новые «каблучки» поступят весной 2021 года.

 
 
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Компания Renault обнародовала первые фотографии нового семейства «каблучков» Kangoo и Express, в котором будет четыре различных варианта исполнения, а также электрическая...
 
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