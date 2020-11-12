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Ресторатор Владислав Луневич объявил о закрытии своих проектов

12.11.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ресторатор Владислав Луневич объявил о закрытии своих проектов. Это известные на весь город заведения с Октябрьской улицы и не только. Об этом он написал в Facebook.


Фото: enzo.by

Владислав написал, что у его заведений сейчас последние дни работы. В воскресенье, 15 ноября, все они закрываются. Речь идет о проектах Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо», «Лаўка», Let it be, BakeZavod.

— Да, мы конечно попробуем что-то сделать чтобы открыться вновь. Но на всякий случай хочется сказать спасибо вам за все эти годы. Это было незабываемо! Это была невероятная улица и невероятный город.

Почему и на какой срок закрываются заведения, Владислав не уточнил. В телефонном разговоре c TUT.BY он произнес «без комментариев», добавив, что не хочет общаться с порталом.

Напомним, ENZO, Simple и Let It Be, Underdog. Pizza place, «Лаўка» и «Дэпо», уже закрывались после проверок, которые были вызваны закрытием заведений для посетителей в «забастовочный» понедельник, 26 октября. Однако через некоторое время проекты смогли вернуться к работе.

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Теги: Минск
 
 
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Ресторатор Владислав Луневич объявил о закрытии своих проектов. Это известные на весь город заведения с Октябрьской улицы и не только. Об этом он написал в Facebook.
 
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