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В Cеть слили фит Моргенштерна с популярным американским рэпером
Источник материала: Tut.by
В Сеть утек совместный трек российского музыканта
На фит со звездой американского рэпа Моргенштерн (Алишер Валеев) намекал этим летом. В недавнем интервью Юрию Дудю музыкант подтвердил, что совместный трек уже записан, но показывать доказательства не стал.
А сегодня в Сеть слили композицию Watafuk?! Моргенштерна и Lil Pump. Учитывая, что Алишер активно отговаривал Тимати отложить выпуск завтрашнего альбома, возможно, сам он готовился выпустить фит с Lil Pump 13 ноября. Найти новый трек можно
К слову, музыку для звездого трека написал молодой битмейкер Slava Marlow. Вместе с Моргенштерном они
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В Сеть утек совместный трек российского музыканта Моргенштерна и популярного американского рэпера Lil Pump. Называется композиция Wataf**k?!
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