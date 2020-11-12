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В Cеть слили фит Моргенштерна с популярным американским рэпером

12.11.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сеть утек совместный трек российского музыканта Моргенштерна и популярного американского рэпера Lil Pump. Называется композиция Watafuk?!


Фото: instagram.com/morgen_shtern

На фит со звездой американского рэпа Моргенштерн (Алишер Валеев) намекал этим летом. В недавнем интервью Юрию Дудю музыкант подтвердил, что совместный трек уже записан, но показывать доказательства не стал.

А сегодня в Сеть слили композицию Watafuk?! Моргенштерна и Lil Pump. Учитывая, что Алишер активно отговаривал Тимати отложить выпуск завтрашнего альбома, возможно, сам он готовился выпустить фит с Lil Pump 13 ноября. Найти новый трек можно здесь.


Обложка к новой композиции

К слову, музыку для звездого трека написал молодой битмейкер Slava Marlow. Вместе с Моргенштерном они выступят на минском концерте уже в эту субботу.

Когда: 14 ноября, 20.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 43 рублей

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В Сеть утек совместный трек российского музыканта Моргенштерна и популярного американского рэпера Lil Pump. Называется композиция Wataf**k?!
 
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