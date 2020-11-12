Источник материала: Tut.by

Мисс Беларусь — 2008 и бывшему пресс-секретарю брестского «Динамо» Ольге Хижинковой дали еще 15 суток ареста. На сей раз за участие в несанкционированном мероприятии 11 октября. Такое постановление вынес судья суда Центрального района Дмитрий Карсюк.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как и вчера, суд прошел по скайпу, присутствовал ее адвокат. Ольга вину признала. Таким образом, общий срок ее задержания составит 27 суток. Он начал отсчитываться с 15 часов 8 ноября, когда ее задержали в центре Минска. С того времени Мисс Беларусь — 2008 находится на Окрестина.

Напомним, на вчерашнем суде Ольга рассказала, что 8 ноября шла с цветами на день рождения к подруге, не участвовала в шествии и не выкрикивала лозунгов. Однако свидетель обвинения в балаклаве, назвавшийся Водолазовым, обвинил ее в обратном.

При этом свидетель на вопрос о нестыковке времени задержания с протоколом сказал, что «так много задержали, что мог ошибиться». Водолазов также не запомнил фамилию сотрудника РУВД, который его опрашивал, так как тот был в балаклаве.

Как проходил вчерашний суд, можно прочитать тут .

После выборов Ольга Хижинкова неоднократно высказывала свое мнение о ситуации в Беларуси и выступала против насилия. В сентябре Ольга Хижинкова лишилась работы в Национальной школе красоты из-за активной гражданской позиции.