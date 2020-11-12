11 известных заведений Минска, выставленных на продажу

Источник материала: Tut.by

Этот год вышел непростым для ресторанной индустрии. Сначала коронакризис, затем политический. Не обошлось без разговоров о том, что многие бизнесы такую проверку не пройдут и владельцы попробуют избавиться от активов. Мы изучили актуальные предложения о продаже известных заведений в центре Минска. Материал подготовлен на основе данных сайта о недвижимости realt.by .

Обратим внимание, что не всегда подобные объявления говорят о том, что бизнес готовы вскоре продать. Порой владельцы так изучают спрос: публикуют информацию и отслеживают реакцию рынка

Ресторанный комплекс «Беларус»



Фото: realt.by

На продажу выставлен ресторанный комплекс «Беларус» с улицы Сторожовской, 15а. Это не только ресторан на 500 мест (в формате фуршета — до 800), но и караоке-ресторан (на 70 персон), два банкетных зала, один из которых оформлен как зал для свадебных торжеств. В комплексе также есть казино и собственная парковка на 45 мест. В объявлении указана цена в 20,4 млн рублей.

«Шампань паб»



Фото: realt.by

Продают право аренды и «Шампань паба» на Мельникайте, д. 4/2. Условия сделки — продажа вместе с фирмой. Особых подробностей в объявлении нет, цена указана как «договорная». Сам паб закрыт с января, в Instagram заведения было написано , что оно закрывается для ремонта и подготовки нового проекта.

«Гурман» и «Столовая на Немиге»



Фото: premium-decor.by

Продается как готовый бизнес ресторан «Гурман» на проспекте Победителей, 1. Вернее, в объявлении указано, что на площади 656,8 м² находятся два ресторана. Судя по фото, это «Гурман» и «Столовая на Немиге». Ориентировочная стоимость — 700 тысяч рублей, возможна продажа частями.

Doodah king



Фото: TUT.BY

По ориентировочной стоимости в 204,4 тысячи рублей продается культовый Doodah king. Продавец указал , что помещение находится в долгосрочной государственной аренде с первоочередным правом продления.

Караоке-клуб Jelsomino



Фото: carte.by

На продажу выставлен один из самых известных столичных караоке-клубов Jelsomino. Проект работает по адресу: ул. Немига, 5, с 2014 года. За готовый бизнес в цокольном помещении просят 600 000 рублей (около 235 тысяч долларов). Площадь объекта — 515 м², автор объявления указал , что бизнес продается «срочно». Продажа осуществляется вместе с фирмой.

Кафе-гостиная «Чехов»



Фото: realt.by

Продается право аренды кафе-гостиной «Чехов» (адрес: ул. Витебская, д. 11). Площадь объекта — 421,7 м², указано, что купить можно объект вместе с фирмой. Цена за готовый бизнес значится как «договорная».

Кальян-бар Franky



Фото: tripadvisor.com

По договорной цене продается кальян-бар Franky площадью 214,3 м² с перекрестка улиц Маркса и Ленина. Это готовый бизнес с госарендой 575 рублей в месяц. Помещение прошло реконструкцию, говорит продавец, реставрацию, полную замену и модернизацию сетей. Отделку собственник оценивает как «свежую и дорогую» и отмечает, что заведение полностью оборудовано для работы ресторана полного цикла.

«Старый город»



Фото: realt.by

Продается кафе «Старый город» в Троицком предместье. В объявлении указано, что причина продажи — расширение бизнеса. Площадь объекта — 455 м², низкая государственная аренда. На четырех этажах разместились два зала (можно сделать три, подсказывает продавец). А еще есть бар, балкон и терраса. Продается как готовый бизнес и, снова подсказывает продавец, объект хорошо подойдет для кальянной или сетевого заведения. Стоимость — почти 230 тыс. рублей, возможен торг или обмен на недвижимость, авто.

Drink’N’Roll



Фото: realt.by

Продается тематический бар Drink`N`Roll на Маркса, 15 (действующий бизнес). Условия: право аренды с низкой арендной ставкой. Площадь — 61,6 м². За 102 тысячи рублей владельцы готовы оставить всю мебель, а также барное и кухонное оборудование.

Perfetto



Фото: letohin.lj.ru

Продается действующий ресторан Perfetto вместе с недвижимостью. Стоимость — 160 тысяч евро. Ресторан располагается на пересечении ул. Немига и Романовская Слобода. Общая площадь — 181 м², из них 72 м² находятся в собственности (которая и продается вместе с готовым бизнесом), оставшаяся часть — государственная аренда.

«Граффити»



Фото: tam.by

Вcе еще выставлен на продажу и легендарный паб-клуб «Граффити» с пер. Калинина, 16. В объявлении о продаже указано, что продается действующий бизнес и бренд. Стоимость — почти 230 тысяч рублей. Условия такие: договор госаренды с первоочередным правом продления. Общая площадь помещений 160 м².