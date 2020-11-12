Мошенники завладели квартирами девяти минчан. Суд вынес приговор

Источник материала: Tut.by

В Минске вынесли приговор двоим мошенникам, которые завладели квартирами девятерых социально-неблагополучных людей и продали их, обогатившись на 517 тысяч рублей. Об этом сообщает Генпрокуратура.





Обвиняемые Б. и И. с 2013 по 2018 годы подыскивали людей определенного образа жизни и мышления. Они устанавливали с ними доверительные отношения: покупали алкоголь, продукты, передавали незначительные суммы денег. Потом обещали им помочь с продажей квартир и покупкой другого жилья, а также передать им разницу в стоимости. Рассказывая о хороших намерениях, Б. и И. на самом деле не планировали кому-то помогать.

Для создания видимости работы они собирали нужные для сделок документы, гасили долги за коммуналку и оплачивали другие услуги для последующей продажи квартир. Среди прочего — оформление доверенностей от имени потерпевших, заключение с ними фиктивных браков для облегчения хищения денег.

После продажи квартир одни потерпевшие остались без жилья, другим предоставили непригодные для жизни помещения. Таких оказалось девять человек. Общий размер ущерба составил 517 тысяч рублей.

Прокуратура Советского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении Б. и И., которым инкриминировано мошенничество в крупном и особо крупном размерах.

Суд признал обвиняемых виновными в мошенническом завладении чужим имуществом по ч.3 и ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса. В качестве наказания И. окончательно назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, Б. — 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.