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Биткоин побил значения января 2018 года на фоне информации о победе Байдена
12.11.2020 17:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: dixnews.ru
Биткоин поднялся выше отметки 16 тыс. долларов днем 12 ноября.
Это произошло впервые с января 2018 года, пишет
На долю биткойна приходится 64,6% всего мирового рынка криптовалют.
Курсы криптовалют стали расти на прошлой неделе на фоне выборов в США. 6 ноября курс биткойна приближался к уровню 16 тыс. долларов. По предварительным данным, на выборах побеждает кандидат от демократов Джо Байден.
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Биткоин поднялся выше отметки 16 тыс. долларов днем 12 ноября.
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