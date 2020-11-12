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Биткоин побил значения января 2018 года на фоне информации о победе Байдена

12.11.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: dixnews.ru

Биткоин поднялся выше отметки 16 тыс. долларов днем 12 ноября.

Это произошло впервые с января 2018 года, пишет Коммерсантъ со ссылкой на данные CoinDesk.

На долю биткойна приходится 64,6% всего мирового рынка криптовалют.

Курсы криптовалют стали расти на прошлой неделе на фоне выборов в США. 6 ноября курс биткойна приближался к уровню 16 тыс. долларов.  По предварительным данным, на выборах побеждает кандидат от демократов Джо Байден.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин поднялся выше отметки 16 тыс. долларов днем 12 ноября.
 
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