Верховный суд рассматривал дело Tut.by. Одно из предупреждений Мининформа признано недействительным

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Министерство должно выплатить «Тут бай медиа» 1350 рублей, а компания — 300 рублей за оказание юридических услуг адвоката Мининформа.

В обжаловании остальных предупреждений Верховный суд отказал.

Обжаловались три предупреждения, которые Мининформ вынес порталу. В сентябре ведомство подало иск о лишении Tut.by статуса СМИ и приостановило статус на три месяца — до 30 декабря 2020 года.

Поскольку остальные предупреждения остались в силе, юридические последствия лишения статуса СМИ также продолжают действовать. Решение вступило в законную силу с момента его объявления и может быть обжаловано в кассационном порядке, сообщает портал .

