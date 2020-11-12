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Верховный суд рассматривал дело Tut.by. Одно из предупреждений Мининформа признано недействительным

12.11.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Министерство должно выплатить «Тут бай медиа» 1350 рублей, а компания — 300 рублей за оказание юридических услуг адвоката Мининформа.

В обжаловании остальных предупреждений Верховный суд отказал.

Обжаловались три предупреждения, которые Мининформ вынес порталу. В сентябре ведомство подало иск о лишении Tut.by статуса СМИ и приостановило статус на три месяца — до 30 декабря 2020 года.

Поскольку остальные предупреждения остались в силе,  юридические последствия лишения статуса СМИ также продолжают действовать. Решение вступило в законную силу с момента его объявления и может быть обжаловано в кассационном порядке, сообщает портал.
 

 
 
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Министерство должно выплатить «Тут бай медиа» 1350 рублей, а компания — 300 рублей за оказание юридических услуг адвоката Мининформа.
 
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