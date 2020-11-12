Светлана Тихановская обратится к бизнесу на Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси

Источник материала: Myfin

Фото: Gew.by

Тема Недели — «Бизнес в эпоху перемен». Программа будет состоять из стримов выступлений спикеров, онлайн-конференций, воркшопов, лекций, круглых столов, дискуссий и возможностей для нетворкинга. Расписание стримов и регистрация на сайте gew.by.



Среди спикеров GEW Belarus члены Координационного Совета Ольга Ковалькова, Алесь Алехнович, Таня Маринич, Максим Богрецов, Ольга Шпарага, Павел Данейко, Дмитрий Крук, такие международные эксперты, как профессор Сергей Гуриев, Представитель высокого уровня Премьер-министра Польши по вопросам Govtech Юстина Орловская, Советник по Цифровизации Правительства Эстонии Мартен Каеватс, Советник Министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило, а также стартапы, предприниматели и инвесторы.

«У нас не будет «воды» и параллельной реальности. Только актуальные и болезненные вопросы и вызовы, с которыми столкнулся белорусский и мировой бизнес в этом году. А также решения, источники вдохновения, примеры солидарности, поиск возможностей и точек роста» — отмечают организаторы



Специальный гость Церемонии открытия Всемирной недели предпринимательства 16 ноября — лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская. Она обратится к предпринимателям со словами поддержки и будет готова ответить на вопросы предпринимателей. Присылайте вопросы заранее до 13 ноября — в социальных сетях с хэштегом #вопросСветлане_gewbelarus или на почту gewbelarusteam@gmail.com. Организаторы GEW Belarus выберут самые актуальные и важные вопросы, на которые ответит Светлана Тихановская 16 ноября в прямом эфире.



Программа Недели

Понедельник, 16 ноября: Церемония открытия и вручение премии «Ментор года».

Вторник, 17 ноября: «Бизнес во время кризиса, новые идеи для новой Беларуси».

Представителей бизнес-сообщества Беларуси, профессионалов, предпринимателей приглашают присоединиться к круглому столу «Новые идеи для новой Беларуси», чтобы обсудить ситуацию, в которой мы находимся сейчас и побрейнстормить новые решения для бизнес-сообщества.

Среда, 18 ноября: «Женское лидерство».

В центре внимания опыт женщин-предпринимательниц, которые сегодня проходят через репрессии, борются за сохранение бизнеса, помогают другим и не опускают рук сами.

Четверг, 19 ноября: «Стартапы и венчурный бизнес».

В этот день состоятся конкурс стартапов Belbiz Battle, анонс акселератора TechMinsk, панельная дискуссия. Главная тема — «Как вернуть стартап-компании назад в Беларусь и сделать из страны прогрессивный стартап-хаб».

Пятница, 20 ноября: «Конференция Digital Belarus Vision».

Технологии как платформа для построения гражданского общества в новой Беларуси. На конференции обсудят возможности, которые открывают технологии для эффективных и прозрачных процессов в исполнительной и законодательной власти, открытого диалога общества и государства, цифровой экономики и рынка труда, защиты персональных данных граждан.

Суббота, 21 ноября: детский фестиваль и хакатон.

Подробная программа 10-й Недели предпринимательства в Беларуси и регистрация — на сайте gew.by.

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