Мисс Беларусь-2008 получила ещё 15 суток ареста

Источник материала: АФН

Белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008", участница международного конкурса Мисс Мира в 2008 году Ольга Хижинкова получила ещё 15 суток ареста в четверг.

"Хижинковой назначено наказание в виде 15 суток ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)", - сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на суд Центрального района Минска.

Новые сутки Хижинкова получила за участие в митинге 11 октября. Как сообщалось, в среду суд Заводского района назначил Хижинковой 12 суток ареста. Она была задержана в Минске 8 ноября в воскресенье, когда в белорусской столице проходила несанкционированная акция протеста.