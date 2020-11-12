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Силовики задержали Николая Дедка, администратора канала «Mikoла»

12.11.2020 17:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал анархистский телеграм-канал «Мiкоlа», сообщила пресс-служба МВД РБ.

«[Он] публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций «прямого» действия. В мессенджере также публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих», - говорится в сообщении.

Утверждается, что на конспиративной квартире в п.Сосновый Осиповичского района найдены иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов. Также там обнаружены стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника.

«[Дедок] признан подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Фигурант активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания», - сказано в сообщении.

Он ранее был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора.

Силовики получили админовский доступ к каналу и заменили его название на «Мiкола – я люблю свою страну».

«Работа по установлению иных участников радикальных телеграм-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого, продолжается», - говорится в сообщении МВД РБ.

 
 
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Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал анархистский телеграм-канал «Мiкоlа»,...
 
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