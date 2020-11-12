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Власти Беларуси арестовали деньги на счетах 500-600 белорусов
Источник материала: АФН
Белорусские банки по распоряжению Следственного комитета РБ арестовали денежные суммы на счетах 500-600 белорусов, пострадавших во время протестов.
Об этом сообщил сооснователь By_help Алексей Леончик.
Леончик также сказал, что в некоторых случаях списывались не только суммы помощи, но и блокировались банковские счета потерпевших, в том числе те, на которые помощь не приходила.
В свою очередь, сооснователь BYSOL Алексей Стрижак сообщил, что сумма, которая была арестована властями РБ, не превышает 1/6 от общей собранной суммы кампании BY_help. И помощь пострадавшим продолжит поступать.
И есть еще один интересный факт: BYSOL сообщает, что к ним за помощью обратились 461 силовик.
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Белорусские банки по распоряжению Следственного комитета РБ арестовали денежные суммы на счетах 500-600 белорусов, пострадавших во время протестов.
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