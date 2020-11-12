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Лукашенко проведет очередную медийную интервенцию

12.11.2020 17:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко завтра проведет масштабную вербальную интервенцию, участниками которой на этот раз станут не заранее переодетые в доярку, комбайнера, сталевара или врача сотрудники администрации или у правления делами, а непосредственно представители прессы и медиа.

Как сообщил Пул первого, участие в ивенте, который подается как пресс-конференция – дискуссия, примут участие представители СМИ и медиа из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Казахстана.

О параметрах отбора участников ничего не сообщается, но можно предположить, что в своем большинстве это будут внештатные сторонники течения ябатек.

Стоит лишь отметить, что последний раз Лукашенко обащался с прессой в том или ином формате накануне выборов.

 
 
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Лукашенко завтра проведет масштабную вербальную интервенцию, участниками которой на этот раз станут не заранее переодетые в доярку, комбайнера, сталевара или...
 
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