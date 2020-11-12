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Масочный режим ввели в Минске: что говорят об этом горожане?

12.11.2020 17:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Число заболевших COVID-19 в Беларуси превысило 110 тысяч человек. По данным Минздрава на 12 ноября, выявлено 1098 новых случаев заболевания - это новый антирекорд.

Чтобы остановить распространение инфекции власти вводят масочный режим. Он уже начал действовать в нескольких регионах Беларуси, в столице пользоваться средствами индивидуальной защиты обязательно нужно с 12 ноября. Теперь носить медицинские маски нужно во всех без исключения объектах столицы, общественном транспорте и такси.

Многие минчане об этой новости не слышали. Кто-то не боится вируса, а кто-то ждет, когда о мерах предосторожности их предупредят. Одни считают, что маску носить не обязательно, чтобы обезопасить себя и окружающих. Другие, уверены, защитная маска – рассадник микробов.

Смотрите на видео, что минчане знают о масочном режиме.

 
 
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Для предупреждения распространения COVID-19 в шестнадцати регионах страны и в столице Беларуси решениями местных органов власти ввели масочный режим. Смотрите на...
 
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