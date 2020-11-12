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ГУБОПиК задержал анархиста Миколу Дедка

12.11.2020 17:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Тридцатидвухлетний минчанин Николай Дедок задержан сотрудниками ГУБОПиК, сообщили в МВД.

© Sputnik / Вадим Жернов
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Правоохранители называют Дедка одним из лидеров анархистского движения страны.

На оперативном видео задержанный признается, что состоит в анархистском движении с 2003 года. Своими целями называет свержение государства и борьбу с системой. В одном из эпизодов опубликованного видеоролика анархист стоит на фоне государственного белорусского флага.

"В том, что я сделал, я раскаиваюсь, и больше так делать не буду, и всех призываю такого не делать", – говорит задержанный.

В следующем эпизоде видео, записанном на фоне того же флага, он говорит: "Люблю свою страну".

По данным МВД, в конспиративной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте. По данным правоохранителей, они предназначались для финансирования участников протестов. На той же квартире были обнаружены стеклянные бутылки с "коктейлями Молотова", листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Правоохранители считают, что Дедок причастен также к публикации личных данных сотрудников правоохранительных органов, призывам к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих.

Следователи уже признали задержанного подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Прежде Николай Дедок был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора.

В МВД добавили, что продолжается работа по установлению других участников радикальных Telegram-чатов.

 
Теги: Минск
 
 
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Дедок активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания, отметили в МВД.
 
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