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ГУБОПиК задержал анархиста Миколу Дедка
12.11.2020 17:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Тридцатидвухлетний минчанин Николай Дедок задержан сотрудниками ГУБОПиК, сообщили в МВД.
© Sputnik / Вадим Жернов
Правоохранители называют Дедка одним из лидеров анархистского движения страны.
На оперативном видео задержанный признается, что состоит в анархистском движении с 2003 года. Своими целями называет свержение государства и борьбу с системой. В одном из эпизодов опубликованного видеоролика анархист стоит на фоне государственного белорусского флага.
"В том, что я сделал, я раскаиваюсь, и больше так делать не буду, и всех призываю такого не делать", – говорит задержанный.
В следующем эпизоде видео, записанном на фоне того же флага, он говорит: "Люблю свою страну".
По данным МВД, в конспиративной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте. По данным правоохранителей, они предназначались для финансирования участников протестов. На той же квартире были обнаружены стеклянные бутылки с "коктейлями Молотова", листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Правоохранители считают, что Дедок причастен также к публикации личных данных сотрудников правоохранительных органов, призывам к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих.
Следователи уже признали задержанного подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Прежде Николай Дедок был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора.
В МВД добавили, что продолжается работа по установлению других участников радикальных Telegram-чатов.
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Дедок активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания, отметили в МВД.
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