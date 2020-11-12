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Арсенал боеприпасов времен ВОВ нашли в Гомельском районе – видео
12.11.2020 17:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Опасные находки были сделаны в лесном массиве, где во время ВОВ велись активные боевые действия. Из земли извлекли немецкую авиабомбу SC-50, пять артиллерийских снарядов, взрыватели, минометные мины, ручные гранаты, патроны.
Специалисты саперно-пиротехнической группы транспортировали находки на специальный полигон и уничтожили.
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Сотрудники милиции обнаружили в Гомельском районе боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Смотрите на видео, как велись поиски и как потом уничтожали...
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