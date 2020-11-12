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Ольга Хижинкова получила еще 15 суток ареста!

12.11.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" и Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, отбывающая административный арест в тюрьме на Окрестина, получила дополнительные 15 суток.

На сей раз за участие в несанкционированном мероприятии 11 октября, — сообщает tut.by. Такое постановление вынес суд Центрального района Минска. Доказательством стали снимки в Инстаграме.

Ранее минский суд Заводского района приговорил белорусскую красавицу и общественную активистку к 12 суткам ареста за участие в протестной акции 8 ноября. Таким образом, Хижинкова проведет в заключении 27 дней.

Хижинкова покинула пост пресс-секретаря "бело-синих" после трех с половиной лет работы в клубе в марте 2020 года. С 1 мая ее должность занимает экс-журналистка АТН Белтелерадиокомпании Нина Кононюк.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" и Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, отбывающая административный арест в тюрьме на Окрестина, получила дополнительные 15...
 
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