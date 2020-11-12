Ольга Хижинкова получила еще 15 суток ареста!

На сей раз за участие в несанкционированном мероприятии 11 октября, — сообщает tut.by. Такое постановление вынес суд Центрального района Минска . Доказательством стали снимки в Инстаграме.





Ранее минский суд Заводского района приговорил белорусскую красавицу и общественную активистку к 12 суткам ареста за участие в протестной акции 8 ноября. Таким образом, Хижинкова проведет в заключении 27 дней.





Хижинкова покинула пост пресс-секретаря "бело-синих" после трех с половиной лет работы в клубе в марте 2020 года. С 1 мая ее должность занимает экс-журналистка АТН Белтелерадиокомпании Нина Кононюк.







