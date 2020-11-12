ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД сообщило о задержании "партизан" во время "приведения в негодность железнодорожных путей"

12.11.2020 17:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечером 11 ноября вблизи остановочного пункта «Вязынка» сыщики Молодечненского РОВД застали двоих мужчин, которые пытались что-то сделать на ж/д путях, сообщает МВД.

Когда милиционеры подошли ближе, мужчины бросились бежать. Один побежал в сторону деревни Липени к спрятанному в кустах автомобилю. Мужчину задержали и обнаружили в его в рюкзаке бутылку с бензином, балаклаву и плоскогубцы. Второго обнаружили в 1,5 км от железной дороги. Беглец прятался в лесу.

Задержанные оказались родственниками из Радошковичей (36 и 37 лет). Они наложили четырехметровую металлическую проволоку на перегоне Радошковичи-Дубравы и смазали спецсредством путевые болты для улучшения электроконтакта. 

Правоохранители оперативно нашли растяжку и не допустили ложного срабатывания светофора и блокирования движения поездов.

Со слов задержанных, они собирались разлить бензин на пути отхода, думая, что таким образом смогут сбить со следа служебную собаку.

Возбуждено уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 11 ноября вблизи остановочного пункта «Вязынка» сыщики Молодечненского РОВД застали двоих мужчин, которые пытались что-то сделать на ж/д...
 
Новости дня
Новости разные
 
11 известных заведений Минска, выставленных на продажу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика