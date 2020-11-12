Когда милиционеры подошли ближе, мужчины бросились бежать. Один побежал в сторону деревни Липени к спрятанному в кустах автомобилю. Мужчину задержали и обнаружили в его в рюкзаке бутылку с бензином, балаклаву и плоскогубцы. Второго обнаружили в 1,5 км от железной дороги. Беглец прятался в лесу.





Задержанные оказались родственниками из Радошковичей (36 и 37 лет). Они наложили четырехметровую металлическую проволоку на перегоне Радошковичи-Дубравы и смазали спецсредством путевые болты для улучшения электроконтакта.





Правоохранители оперативно нашли растяжку и не допустили ложного срабатывания светофора и блокирования движения поездов.





Со слов задержанных, они собирались разлить бензин на пути отхода, думая, что таким образом смогут сбить со следа служебную собаку.





Возбуждено уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения.















