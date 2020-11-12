Лукашенко поручил до 15 ноября завершить уборочную кампанию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Завершить уборочную кампанию до 15 ноября – такое поручение дал Александр Лукашенко руководителю Минсельхозпрома Ивану Крупко и вице-премьеру Александру Субботину, передает «МИР 24».

Последними с полей убирают кукурузу и сахарную свеклу. Но работа аграриев на этом не завершается. Уже сейчас нужно готовить почву к весеннему севу. Обсудили на встрече и финансовые вопросы. Президент заверил, что государство продолжит поддерживать аграрный сектор, который сейчас приносит существенную прибыль. От экспорта сельхозпродукции планируют выручить около шести миллионов долларов.

«Всегда было непросто селу, и за рубежом оказывается серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Мы также поддерживаем сельское хозяйство, насколько можем. И еще одна тема – надо жестко взять на контроль обеспечение продовольствием в зимний и весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен. А так, получается, вы мне осенью докладываете, что продовольствия в хранилищах с избытком, а цены начинают скакать в течение апреля и мая. На какие виды – на картошку. Как так? Или на капусту, или на гречку», – заявил президент.

Стоимость самых необходимых продуктов питания на полках магазинов контролирует Министерство антимонопольного регулирования торговли. Мониторит их и Федерация профсоюзов. По мнению Лукашенко, к этой работе нужно подключить губернаторов и местные органы власти.