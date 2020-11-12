МВД сообщило о задержании блогера, активиста анархистского движения Николая Дедка

Министерство внутренних дел сообщило о задержании блогера, активиста анархистского движения Николая Дедка. Он признан подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.



Николай Дедок. Фото: соцсети.

«Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал «Мiкоlа», где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций «прямого» действия», — пишет Чемоданова.

«В мессенджере также публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих», — говорится в сообщении.

«В конспиративной квартире в п. Сосновый Осиповичского района, где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов. Также там обнаружены стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника», — пишет Чемоданова.

Она также утверждает, что Николай Дедок «активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания».

«Работа по установлению иных участников радикальных телеграм-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого, продолжается», — говорится в сообщении.

Николай Дедок — бывший политзаключенный. Он был взят под стражу в сентябре 2010 года, а в мае 2011-го — приговорен к четырем с половиной годам заключения ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство). В вину активисту-анархисту вменялся ряд нападений на здания и поджоги, проведение несанкционированной антивоенной акции возле здания Минобороны в 2009 году, забрасывание бутылками с зажигательной смесью территории посольства РФ в Минске и здания тюрьмы на улице Окрестина.

В ноябре 2014 года на Дедка завели еще одно уголовное дело — по ст. 411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения), продлив заключение на один год.

В августе 2015 года под давлением международной общественности Дедок в числе других политзаключенных был помилован Александром Лукашенко, однако с тем пор неоднократно задерживался за участие в уличных протестах.