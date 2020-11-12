ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД сообщило о задержании блогера, активиста анархистского движения Николая Дедка

12.11.2020 17:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министерство внутренних дел сообщило о задержании блогера, активиста анархистского движения Николая Дедка. Он признан подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

МВД сообщило о задержании блогера, активиста анархистского движения Николая Дедка
Николай Дедок. Фото: соцсети.

«Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал «Мiкоlа», где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций «прямого» действия», — пишет Чемоданова.

«В мессенджере также публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих», — говорится в сообщении.

«В конспиративной квартире в п. Сосновый Осиповичского района, где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов. Также там обнаружены стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника», — пишет Чемоданова.

Она также утверждает, что Николай Дедок «активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания».

«Работа по установлению иных участников радикальных телеграм-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого, продолжается», — говорится в сообщении.

Николай Дедок — бывший политзаключенный. Он был взят под стражу в сентябре 2010 года, а в мае 2011-го — приговорен к четырем с половиной годам заключения ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство). В вину активисту-анархисту вменялся ряд нападений на здания и поджоги, проведение несанкционированной антивоенной акции возле здания Минобороны в 2009 году, забрасывание бутылками с зажигательной смесью территории посольства РФ в Минске и здания тюрьмы на улице Окрестина.

В ноябре 2014 года на Дедка завели еще одно уголовное дело — по ст. 411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения), продлив заключение на один год.

В августе 2015 года под давлением международной общественности Дедок в числе других политзаключенных был помилован Александром Лукашенко, однако с тем пор неоднократно задерживался за участие в уличных протестах.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел сообщило о задержании блогера, активиста анархистского движения Николая Дедка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Масочный режим ввели в Минске: что говорят об этом горожане?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика