Правозащитники: пока в Беларуси не прекратятся массовые нарушения прав человека, ЧМ-2021 по хоккею в Минске невозможен

Пока в Беларуси не прекратятся массовые нарушения прав человека, проведение в Минске чемпионата мира по хоккею невозможно, говорится в совместном заявлении правозащитных организаций, опубликованном на сайте правозащитного центра «Весна».





По словам авторов документа, в Беларуси продолжаются нарушения прав человека: с августа (на 12 ноября 2020 года) число задержанных за выражение мнения и участие в мирных собраниях достигло 18 тысяч. С начала президентской избирательной кампании к административной ответственности по политическим причинам привлечено не менее 5 тысяч человек. Подозреваемыми в уголовных делах по политическим мотивам стали более 900 человек, из них 121 признан политзаключенным.

«Силовой блок регулярно использует специальные средства без какой-либо необходимости и в нарушение принципа соразмерности, например резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы, наполненные окрашенной водой, перцовый и слезоточивый газ. При этом наблюдается абсолютная безнаказанность правоохранительных органов. Ни одного дела о пытках и других нарушениях прав человека не было возбуждено прокуратурой и следственными органами», — отмечается в заявлении.

Кроме этого, констатируют правозащитники, «массово подавляется свобода слова и свобода мирных собраний, происходит преследование инакомыслящих».

О серьезности ситуации, говорится в заявлении, свидетельствуют выводы доклада, представленного докладчиком ОБСЕ в рамках Московского механизма.

«Все это сопровождается массовыми нарушениями прав спортсменов, тренеров и спортивных функционеров: угрозами не продлить контракты, фактическим расторжением контрактов, лишением права аренды помещений для тренировок и т.д. Более десятка спортсменов уже подверглись административным арестам и преследованиям, многие вынуждены покинуть страну», — отмечают правозащитники.

По их информации, спортивные клубы получают штрафы и дисквалификации за выражение солидарности, спортивные мероприятия проводятся без зрителей. По данным Белорусского фонда спортивной солидарности, на сегодня известно как минимум о 67 зафиксированных случаях увольнений, давления и задержаний представителей 13 видов спорта. Более тысячи спортсменов и работников отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти признать выборы недействительными и остановить насилие.

«Мы напоминаем, что в преддверии прошедшего в Беларуси в 2014 году чемпионата мира по хоккею десятки представителей гражданского общества и оппозиционных движений Беларуси подверглись преследованию, произвольным арестам и лишению свободы, что вызвало осуждение Европейского союза, международных неправительственных организаций. Мы не исключаем, что в случае проведения чемпионата по хоккею 2021 года в Беларуси (с 21 мая по 6 июня. — БелаПАН ) возможно повторение ситуации, но в куда больших масштабах, что не сможет не отразиться на репутации Международной федерации по хоккею с шайбой», — считают представители правозащитных организаций.

«Исходя из вышесказанного, мы считаем, что проведение в установленные сроки запланированного хоккейного чемпионата в Беларуси невозможно до тех пор, пока в Беларуси не прекратятся массовые и систематические нарушения фундаментальных прав человека, не произойдет освобождение политзаключенных и всех лиц, которые подверглись произвольным задержаниям и находятся сейчас под стражей, а также не будет проведено независимое расследование всех случаев пыток и связанной с протестами гибели людей», — резюмируют правозащитники.

Заявление подписали правозащитная организация Human Constanta, публичное учреждение «Белорусский документационный центр», Белорусский Хельсинкский комитет, правозащитный центр «Весна», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB», Центр правовой трансформации Lawtrend, республиканское общественное объединение «Правовая инициатива», Белорусский ПЕН-центр, а также около 20 правозащитных организаций из Бельгии, Великобритании, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Нидерландов, Польши, России, США, Украины, Швеции.

Беларусь продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2021 году, сообщил премьер-министр Роман Головченко 11 ноября в Минске на заседании оргкомитета первенства. «Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена. Поэтому все призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны и не имеют места», — сказал он.

В середине сентября президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что федерация с тревогой наблюдает за происходящими в Беларуси событиями.

«Очень сложная ситуация, мы сталкиваемся с внешним политическим давлением, которое поставило под серьезную угрозу проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге. Премьер-министр Латвии указал, что страна по-прежнему намерена совместно провести турнир, но, возможно, не хочет проводить его совместно с Минском, учитывая нынешние обстоятельства, и призывает ИИХФ рассмотреть вопрос передачи другой стране возможности принять чемпионат», — отметил Фазель.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, которая в том числе призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси. В документе содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится.

Ранее в связи с белорусскими событиями после президентских выборов Латвия официально призвала ИИХФ перенести ЧМ из Беларуси в другую страну.