Налоговики СНГ начнут обмениваться информацией. Почему это важно для бизнеса

Беларусь станет обмениваться налоговыми сведениями с семью странами СНГ.

К чему нужно готовиться белорусскому бизнесу в связи с этим, Naviny.by рассказывает адвокат, налоговый консультант и партнер юридической фирмы Legaltax Роман Шпаковский.





Беларусь присоединилась к протоколу об обмене информацией в электронном виде между государствами — участниками СНГ для осуществления налогового администрирования.

В этом соглашении также участвуют Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В настоящее время эти страны обмениваются информацией только по конкретным запросам налоговых служб. Начиная с 2021 года, такие сведения будут поступать в налоговые органы в автоматическом режиме «на взаимной основе и в двустороннем порядке».

В результате МНС будет располагать всей налоговой информацией о юридических лицах, у которых есть доходы и имущество в других странах СНГ. Помимо этого, налоговая служба станет автоматически получать все эти данные и в отношении физических лиц.

Какие данные о компаниях и ИП получат налоговые органы?

Восемь стран, включая Беларусь, договорились, что будут обмениваться информацией о следующих доходах юридических лиц:

– дивиденды;

– доходы по долговым обязательствам;

– роялти, в том числе доходы от объектов интеллектуальной собственности;

– доходы от сдачи в аренду/отчуждения имущества, ценных бумаг, акций, долей, паев;

– другие доходы (о том, что конкретно понимается под «другими доходами», станет известно, когда заработает протокол и будет выработана практика).

Также налоговые органы станут автоматически получать сведения о доходах, которые компании получают через постоянное представительство.

Речь идет в том числе о суммах дохода, применяемых налоговых ставках и величинах начисленных налогов.

Что станет известно об имуществе и его собственниках?

Налоговики получат данные об отдельных видах имущества, которое зарегистрировано (находится) на территории одной страны (например, России) и его собственниках (владельцах), которые являются резидентами другой страны (например, Беларуси).

Под этими отдельными видами имущества понимаются транспортные средства и недвижимость.

Информацией для обмена станут в том числе вид имущества и его данные (транспорт — дата постановки на учет, вид и марка; недвижимость — дата регистрации, местонахождение), сумма налоговой базы, сумма начисленного налога.

С какой целью будет использоваться информация?

Основная цель протокола — контроль за соблюдением налогового законодательства, содействие в судебных и административных разбирательствах и при принудительном взыскании.

Протокол позволяет госорганам использовать налоговые сведения о бизнесе и «в других целях». Но сначала им нужно получить согласие на это налогового органа.

В коммерческих целях использовать информацию не разрешено.

При этом обмен данными будет происходить ежегодно — в текущем году за предыдущий. Так, в 2021 году налоговые службы восьми стран получат сведения за 2020 год.

Как протокол будет работать для налогоплательщика?

Приведем конкретный пример.

Допустим, белорусская компания получает дивиденды от своей дочерней компании в России.

Такая выплата дивидендов в России облагается налогом на доходы у источника. Этот налог взимается с нерезидентов, которые получают на территории иностранного государства доход без открытия своего постоянного представительства в этом государстве (в нашем случае — с белорусской материнской компании в России). Например, доход в виде дивидендов, процентов или роялти.

В таком случае компания — источник выплаты (то есть российская дочерняя компания, которая выплатила дивиденды белорусской материнской компании), несет ответственность за подачу налоговой декларации и уплату налога.

Далее Федеральная налоговая служба России отправляет в Министерство налогов и сборов Беларуси все необходимые сведения.

Это сумма начисленных дивидендов, дата начисления, применяемые ставки налогов и сумма начисленного налога по соглашению об избежании двойного налогообложения, которое заключили Беларусь и Россия.

Дальнейшие действия белорусского налогового органа могут быть следующими.

Компетентные органы могут проверить, имеется ли расхождение между информацией, полученной от российских коллег, и данными, которые уже есть у белорусской налоговой об этом налогоплательщике.

В случае расхождений налоговый орган станет действовать в рамках обычной контрольной деятельности. К примеру, запросит у компании пояснения, проведет плановую или внеплановую проверку.

Чего ждать от обмена налоговой информацией?

Автоматический обмен налоговой информацией нацелен на то, чтобы упростить и ускорить налоговый контроль, предотвратить уклонение от уплаты налогов. Он станет еще одним инструментом, который поможет предотвращать двойное налогообложение.

Благодаря протоколу налоговые органы смогут проводить сравнительный анализ своих данных и данных, полученных от своих коллег в СНГ, в отношении иностранных счетов, контролируемых белорусскими компаниями.

Это значительно уменьшит шансы налогоплательщиков «спрятать» свои доходы и имущество в других странах.

Вместе с тем вызывает вопросы то, как налоговые органы восьми стран справятся с поставленной задачей. Ведь информация, которая будет поступать к ним в результате обмена, представляет собой огромный массив данных. И его далеко не всегда можно оперативно проанализировать.

Это мнение разделяет и налоговая служба России.

Так, ФНС сообщает, что в рамках международного стандарта налоговой отчетности (CRS) ей не известны прецеденты доначислений налогов и штрафов по результатам обмена налоговой информацией для лиц, которые не задекларировали прибыль, полученную от иностранных компаний.