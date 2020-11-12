«Ред Моторс» перестал быть дилером Mitsubishi. Что делать владельцам гарантийных авто?

Источник материала: Onliner

В белорусском автомобильном бизнесе небольшие перестановки. С шестого ноября этого года ООО «Ред Моторс» утратило статус представителя Mitsubishi Motors в Республике Беларусь. Отныне официальным представителем японского бренда является только ООО «Лозанж». Нам это подтвердили в обеих компаниях.

Новый представитель марки займется развитием дилерской сети Mitsubishi в Беларуси. На сегодняшний день уже начали работать два новых автоцентра Mitsubishi по следующим адресам: Минск , пр-т Дзержинского, 134 и Бобруйск , пр-т Георгиевский, 3.

Таким образом, владельцы машин Mitsubishi, на которые, в силу возраста и пробега, распространяются гарантийные обязательства компании-производителя, теперь должны проходить регламентные технические обслуживания и ремонты в гарантийный период на сервисных станциях официальных представителей Mitsubishi Motors, упомянутых выше.

Компания ООО «Ред Моторс» продолжит продавать и обслуживать Suzuki и Geely.