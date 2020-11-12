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«Ред Моторс» перестал быть дилером Mitsubishi. Что делать владельцам гарантийных авто?

12.11.2020 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В белорусском автомобильном бизнесе небольшие перестановки. С шестого ноября этого года ООО «Ред Моторс» утратило статус представителя Mitsubishi Motors в Республике Беларусь. Отныне официальным представителем японского бренда является только ООО «Лозанж». Нам это подтвердили в обеих компаниях. 

Новый представитель марки займется развитием дилерской сети Mitsubishi в Беларуси. На сегодняшний день уже начали работать два новых автоцентра Mitsubishi по следующим адресам: Минск, пр-т Дзержинского, 134 и Бобруйск, пр-т Георгиевский, 3.

Таким образом, владельцы машин Mitsubishi, на которые, в силу возраста и пробега, распространяются гарантийные обязательства компании-производителя, теперь должны проходить регламентные технические обслуживания и ремонты в гарантийный период на сервисных станциях официальных представителей Mitsubishi Motors, упомянутых выше.

Компания ООО «Ред Моторс» продолжит продавать и обслуживать Suzuki и Geely.

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусском автомобильном бизнесе небольшие перестановки. С шестого ноября этого года ООО «Ред Моторс» утратило статус представителя Mitsubishi Motors в Республике...
 
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