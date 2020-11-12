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МВД выложило видео Николая Дедка — он очень плохо выглядит (видео)
Источник материала: Onliner
МВД решило по горячим следам снять жесткое видео с участием задержанного Николая Дедка. В ролике человек, истекая слезами, соплями и всем, чем истекают после газа или избитые люди, рассказывает милиции, как собирался с ней бороться и свергать государство.
Вот текст послания от МВД: «Сотрудники ГУБОПиК МВД
В мессенджере также публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих.
Минчанин был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора. С его слов, жизнь с анархистским движением он связал в 2003 году».
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МВД решило по горячим следам снять жесткое видео с участием задержанного Николая Дедка. В ролике человек, истекая слезами, соплями и всем, чем истекают после газа...
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