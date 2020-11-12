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МВД выложило видео Николая Дедка — он очень плохо выглядит (видео)

12.11.2020 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

МВД решило по горячим следам снять жесткое видео с участием задержанного Николая Дедка. В ролике человек, истекая слезами, соплями и всем, чем истекают после газа или избитые люди, рассказывает милиции, как собирался с ней бороться и свергать государство.

Вот текст послания от МВД: «Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал радикальный Telegram-канал „Мiкоlа“, где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций „прямого“ действия.

В мессенджере также публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих.

Минчанин был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора. С его слов, жизнь с анархистским движением он связал в 2003 году».

 
 
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МВД решило по горячим следам снять жесткое видео с участием задержанного Николая Дедка. В ролике человек, истекая слезами, соплями и всем, чем истекают после газа...
 
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