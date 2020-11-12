«Был в списках Октябрьского РУВД, а потом пропал». Пятый день близкие не могут найти 35-летнего минчанина

Источник материала: Onliner

Алексей Маханьков перестал выходить на связь в воскресенье, 8 ноября. Вечером он планировал встретиться с девушкой. Утром они созвонились, а уже ближе к обеду телефон молодого человека перестал отвечать. Позже данные парня появились в волонтерских списках. Там значилось, что он находится в Октябрьском РУВД, а потом был направлен в ИВС в Жодино. Где Алексей, близкие не знают до сих пор.

— Мы созвонились утром, договаривались о встрече. Собирались созвониться в 16—17 вечера, но он не набрал, я забеспокоилась. Он живет на Мястровской, мало ли что могло случиться, — рассказывает Onliner девушка Алексея, Екатерина. Телефон не отвечал (позже выяснилось, что молодой человек его с собой не брал). Прошло несколько часов, Екатерина с друзьями стала обзванивать РУВД, информации по Алексею не было. К 21:00 они нашли имя молодого человека в волонтерских списках. Там значилось, что он в Октябрьском РУВД. Наутро и в Октябрьском РУВД, и по номеру 102 друзьям сказали, что Алексея увезли в ИВС в Жодино.





— Я поехала в Жодино, провела там весь день, но 9 суда не было, — объясняет Екатерина. — На следующий день в ИВС Жодино сообщили, что Алексея отпустили со штрафом в 3 базовых. Примерно в 13:15.

Однако на связь Алексей не вышел и дома его не обнаружили. Не встречали мужчину и волонтеры.

— Мы обзвонили все больницы и ИВС Минска, Жодино, Барановичей и даже Могилева, — говорит Екатерина. — Но его нигде не было и нет, не поступали и люди, по описанию похожие на Алексея, в бессознательном состоянии или с потерей памяти.

Утром 11 ноября друзья снова стали звонить в жодинский ИВС. Там сказали, что Алексея Маханькова нет и не было. Друзья попытались узнать, был ли в принципе суд, но говорят, что точной информации не добились.

— Вчера мы пытались подать заявление о пропаже в РУВД, — объясняет Екатерина. — Нам отказали, мотивируя тем, что заявление должны писать родственники. Но у Алексея нет родственников в Беларуси, его сводная сестра живет в Польше.

Сегодня появилась информация, что, возможно, Алексей все-таки в ЦИП на Окрестина. Но выяснилось, что это его однофамилец.

— После совещания с адвокатом я сегодня снова поехала в РУВД и все-таки добилась того, что заявление взяли, — говорит девушка. — Мы просим всех, кто видел Алексея или что-то знает о его местонахождении, сообщить хоть какую-то информацию.

Официально

Как рассказали Onliner в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, заявление о пропаже молодого человека поступило в Октябрьское РУВД, по нему проводится проверка.

Алексей Маханьков, рост около 180 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в байку цвета хаки с капюшоном и на замке, синие джинсы и черно-белые кеды Convers. Если вам что-то известно про его местонахождение, пишите в Telegram-бот .