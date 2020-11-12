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В Гродно столкнулись три автомобиля: тяжелые травмы получил 3-летний ребенок

12.11.2020 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в ДТП пострадал 3-летний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, 11 ноября, около 17.00, Opel при выезде на перекресток площади Декабристов и улицы Соколовского столкнулся с Toyota, за рулем которого находился 31-летний местный житель. От удара последний отбросило на стоящий Volkswagen.

В результате ДТП 3-летний ребенок, который ехал в Toyota, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Также медпомощь оказывалась водителю этого автомобиля.

В отношении 38-летней женщины, управлявшей Opel, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Все обстоятельства произошедшего выясняются.

 
Теги: Гродно
 
 
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В отношении водителя Opel следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного...
 
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