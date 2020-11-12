«Российский ответ поверг в шок». Чья вакцина от коронавируса вакцинистей

Источник материала: Ежедневник

фото: yaplakal.com

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer заявили, что у них готова вакцина от covid 19 и они скоро начнут её использование. А что касается эффективности, то они определили её в 90 процентов.

Когда я это прочитал, то стал считать дни, когда Россия заявит, что её вакцина лучше. При этом, я стал думать, а как же Россия объяснит, чем именно лучше. У меня было несколько смешных вариантов объяснений. К примеру, Путин на себе опробовал, или вакцину Кирилл смешал с перетёртыми мощами Ильи Муромца.

Но проблема всех этих версий была в том, что это всё было материальное, всё это можно было померять и исследовать.

Однако, российский ответ поверг меня в шок! – он был идеальным пропагандонским трюком, в чём Москва не имеет конкурентов. Россия просто заявила, что эффективность её вакцины 92 процента!

И всё, ребята! Тут удивляет скромность, а почему не 98? Не 146?

Я восхищён, честно скажу, — как известно, никто не знает, как проверялась эта эффективность, как разрабатывалась эта вакцина и какие у неё международные сертификаты. Лишь известно, что её кому-то колют, но что с этими людьми никому не известно.

Правда сейчас стало известно про уколотых, но, тем не менее, заболевших. Но уже было заявлено, что у них, у заболевших, просто не успел сформироваться иммунитет, а так всё в порядке.

И тут, как раз, произошла смешная история с моим знакомым-москвичом. Он позвонил мне в Киев!, чтобы посоветоваться. Он рассказал, что у них на работе особо ценным кадрам (!) предлагают эту вакцину – на отдел дали три штуки. И он спрашивает, колоть, или нет.

Я подумал и сказал ему так: в эффективность этой вакцины я верить не могу, ибо не понимаю, как она делалась. Может это вообще физраствор, не более. Но, нигде не слышно, чтобы уколотые этой вакциной падали замертво на улице.

Поэтому, считаю, что можно уколоться, ни на что особо не надеясь. Умереть – не умрёшь, а потом можно и нормальной вакциной привиться.

Он сказал, что подумает, а утром позвонил и сказал, что отказался. Я спросил почему. Его объяснение было в двух частях и оно, объяснение, довольно интересно. Во-первых, он сказал, что цифры заболевших в России бьют рекорды и если есть вакцина, то это странно.

А во-вторых, он не любит, когда что-то называют с целью пропаганды. Берут среднюю авиакомпанию, но называют «Победа». В чём победа? Если в идеальном сервисе, то он средний. Самолёты западные, цены, как для лоукостера, высокие.

В чём победа? Что можно погрузить вместо людей бомбы и «повторить?». А вакцина, естественно, называется «Спутник». То есть, к плохопроверенной полузасекреченной вакцине прилепили самое знаменитое русское слово. Постеснялись бы, ведь есть и другие слова, которые знает весь мир: КГБ, к примеру, или водка, или балалайка. Или «Новичок».

Но нет, «Спутник» — и не меньше. И эффективность 92%.

Короче, не уколол себя мой приятель «Спутником». Сказал, что лучшая оценка русской вакцине, это то, что Путин ею не колется, а про дочерей, которых он якобы отдал на уколы, ничего не известно.

Вот и всё. Но, думаю, что Россия всё равно свою вакцину будет отправлять в Венесуэлу, в Африку и в страны типа Абхазия или ДНР. Это будет называться «гуманитарная помощь».

Кстати, о названиях. Когда-то давно в СССР поставлялись первые китайские телевизоры. У них были китайские названия, но в документах был перевод. Я запомнил эти названия – «Великий поход» и «Знамя победы».

Телевизоры не работали даже в магазине.

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы