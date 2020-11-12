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Мисс Беларусь проведет под арестом почти месяц

12.11.2020 18:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: fashionbank.ru

Ольге Хижинковой назначили еще 15 суток ареста. С учетом назначенного ранее наказания Ольга проведет в заключении 27 суток.

Мисс Беларусь-2008 была задержана 8 ноября. Она находится на Окрестина, передает Tut.by

После выборов Ольга Хижинкова неоднократно высказывала свое мнение о ситуации в Беларуси и выступала против насилия. В сентябре Ольга Хижинкова лишилась работы в Национальной школе красоты из-за активной гражданской позиции.


 
 
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Ольге Хижинковой назначили еще 15 суток ареста. С учетом назначенного ранее наказания Ольга проведет в заключении 27 суток.
 
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