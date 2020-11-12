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Лукашенко готовится к дискуссии с журналистами

12.11.2020 18:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ru.delfi.lt

Завтра, 13 ноября, Александр Лукашенко примет участие в пресс-конференции. Уже объявлено, из каких стран прибудут корреспонденты.

По сообщению телеграмм-канала «Пул первого», 13 ноября состоится пресс-конференция Александра Лукашенко. В ней примут участие журналисты из Беларуси, Казахстана, Молдовы,  и Украины.

В сообщении анонсируется, что формат мероприятия больше подходит под определение «дискуссия».

Фамилии корреспондентов и издания, которые они представляют, пока не приводятся. 

 
 
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Завтра, 13 ноября, Александр Лукашенко примет участие в пресс-конференции. Уже объявлено, из каких стран прибудут корреспонденты.
 
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