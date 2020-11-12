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Лукашенко готовится к дискуссии с журналистами
12.11.2020 18:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ru.delfi.lt
Завтра, 13 ноября, Александр Лукашенко примет участие в пресс-конференции. Уже объявлено, из каких стран прибудут корреспонденты.
По сообщению
В сообщении анонсируется, что формат мероприятия больше подходит под определение «дискуссия».
Фамилии корреспондентов и издания, которые они представляют, пока не приводятся.
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Завтра, 13 ноября, Александр Лукашенко примет участие в пресс-конференции. Уже объявлено, из каких стран прибудут корреспонденты.
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