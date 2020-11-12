Лукашенко готовится к дискуссии с журналистами

Источник материала: Ежедневник

фото: ru.delfi.lt

Завтра, 13 ноября, Александр Лукашенко примет участие в пресс-конференции. Уже объявлено, из каких стран прибудут корреспонденты.

По сообщению телеграмм-канала «Пул первого» , 13 ноября состоится пресс-конференция Александра Лукашенко. В ней примут участие журналисты из Беларуси, Казахстана, Молдовы, и Украины.

В сообщении анонсируется, что формат мероприятия больше подходит под определение «дискуссия».

Фамилии корреспондентов и издания, которые они представляют, пока не приводятся.