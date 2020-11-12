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Власти Витебска ввели масочный режим
Источник материала: АФН
Власти Витебска с 12 ноября ввели масочный режим в связи с ухудшением эпидемической обстановки, сообщила пресс-служба Витебского горисполкома.
Все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания на следующих объектах организаций всех форм собственности: магазины, торговые центры, аптеки, учреждения здравоохранения, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси.
Руководителям организаций необходимо обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания населением на иных объектах, где невозможно или затруднительно организовать социальное дистанцирование.
Ранее масочный режим был введен в Полоцком, Оршанском, Миорском, Шумилинском районах и Новополоцке.
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Власти Витебска с 12 ноября ввели масочный режим в связи с ухудшением эпидемической обстановки, сообщила пресс-служба Витебского горисполкома.
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