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Власти Витебска ввели масочный режим

12.11.2020 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Витебска с 12 ноября ввели масочный режим в связи с ухудшением эпидемической обстановки, сообщила пресс-служба Витебского горисполкома.

Все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания на следующих объектах организаций всех форм собственности: магазины, торговые центры, аптеки, учреждения здравоохранения, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси.

Руководителям организаций необходимо обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания населением на иных объектах, где невозможно или затруднительно организовать социальное дистанцирование.

Ранее масочный режим был введен в Полоцком, Оршанском, Миорском, Шумилинском районах и Новополоцке.

 
Теги: Витебск
 
 
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Власти Витебска с 12 ноября ввели масочный режим в связи с ухудшением эпидемической обстановки, сообщила пресс-служба Витебского горисполкома.
 
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