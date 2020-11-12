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Лавров рассказал о тех, кто патронирует и финансирует белорусскую оппозицию
12.11.2020 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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Пресс-служба МИД РФ
"Снижение массовости протестов за счет искренних людей, хотевших лучшей жизни,
Министр иностранных дел РФ происходящее сейчас в Беларуси "провокацией и попыткой не дать ситуации перейти в русло политического диалога".
"Как я понимаю, конституционная реформа сейчас активно обсуждается, не могу сказать, что в ней какая-то пауза наступила, есть четкий график и содержание, которое объясняется населению, это и ограничение полномочий президента, и перераспределение части обязанностей между органами власти, и возможность реформы парламента, и все это предлагается вынести на обсуждение Всебелорусского народного собрания, сроки уже назначены, это следующий месяц или январь, после чего проект конституции будет вынесен на общенародный референдум. Мы всячески приветствуем этот процесс", ― сказал Лавров.
Российский министр выразил сожаление в связи с тем, что "оппозиция, которая сейчас работает из-за границы ― из Вильнюса и Варшавы ― не хочет никакого диалога, никакой конструктивной программы у нее нет, кроме свержения президента Лукашенко и новых президентских выборов".
Белорусская оппозиция активнейшим образом финансируется, активнейшим образом подстрекается к тому, чтобы занимать такую бескомпромиссную линию смены режима, забастовок, и много другого, что делается извне для поддержания конфронтации, добавил Лавров.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы знаем (мы все-таки тоже имеем какую-то информацию и обмениваемся с нашими коллегами за границей), что не просто идут потоки денег для финансирования этих протестов с участием молодчиков из числа криминальных элементов с попытками силовых провокаций, но из Варшавы и Вильнюса через соцсети идут еще и инструкции, мы их видели, о том, как изготовлять зажигательные смеси и взрывчатые вещества", ― рассказал Лавров.
Глава МИД подчеркнул российскую позицию в белорусском вопросе ― "необходимо прекратить вмешиваться во внутренние дела Беларуси и стимулировать всех белорусов, в том числе и оппозицию, к участию в политическом урегулировании через конституционную реформу".
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