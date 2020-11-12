Задержан бывший политзаключенный и журналист Николай Дедок

МВД сообщает, что "следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок".





По утверждению МВД, Николай "администрировал радикальный телеграм-канал Mikola, где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия".





МВД заявляет, что в квартире нашли "крупные суммы денег в разной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов", а также "коктейли Молотова".





Телеграм-канал Mikola (около 15 тысяч подписчиков) перешел под контроль силовиков.





На видео, которое опубликовало МВД, видно, что

Дедок сильно избит.