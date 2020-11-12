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Дна нет: силовики не дали провести Марш людей с инвалидностью
Источник материала: Партизан
Ранее такие марши проходили по четвергам и им власти не препятствовали. Сейчас же по традиции, на акцию собрались люди, но провести ее не смогли.
Несколько десятков человек собрались в 14.00 у Красного костела и попытались двинуться по проспекту Независимости.
Но на углу гостиницы «Минск» дорогу им перегородили четыре микроавтобуса, откуда вышли люди в черном.
Протестующие развернулись и пошли обратно на площадь, где выстроились в цепь. К ним подъехали микроавтобусы с людьми в балаклавах.
В итоге, участники акции пошли в Красный костел,
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Ранее такие марши проходили по четвергам и им власти не препятствовали. Сейчас же по традиции, на акцию собрались люди, но провести ее не смогли.
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