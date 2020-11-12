Дна нет: силовики не дали провести Марш людей с инвалидностью

Несколько десятков человек собрались в 14.00 у Красного костела и попытались двинуться по проспекту Независимости.





Но на углу гостиницы «Минск» дорогу им перегородили четыре микроавтобуса, откуда вышли люди в черном.





Протестующие развернулись и пошли обратно на площадь, где выстроились в цепь. К ним подъехали микроавтобусы с людьми в балаклавах.





передает Свабода. В итоге, участники акции пошли в Красный костел,Свабода.











