Сначала их избивали и калечили. А теперь у них украли деньги. BY_help рассказал, сколько счетов заблокировано

До 600 человек могли пострадать от блокировки счетов за помощь, полученную от компании BY_help. Причем среди закблокированных счетов оказались и те, на которые помощь не переводилась. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг один из основателей фонда Алексей Леончик.





Количество пострадавших — до 600 человек, отметил он, что, конечно, немало, но составляет менее 1/5 от общего числа получателей. Всего помощь получили более 3300 человек. Государство заблокировало менее 1/6 от всей перечисленной помощи.





Леончик подчеркнул, что помощь пострадавшим от блокировки будет оказана. "Да, этим людям будет оказана помощь», — сказал он. Шаги, которые мы предпримем для помощи пострадавшим, будут опубликованы в ближайшие дни".





Леончик пояснил, что выплаты фонда не делаются с одного счета. Однако часть была выплачена с его личного банковского счета. Это все было вполне прозрачно, отметил Леончик и добавил: "Не думал, что международный банковский перевод будет криминализирован".





В BY_help заявили, что намерены продолжить выплаты помощи, при этом будет меняться схема перечисления денег.





Сейчас пострадали несколько сотен человек, завтра это могут быть несколько сотен компаний, говорят эксперты. То, что вы держите в банке, государство может в любой момент отобрать.





Напомним, ряд получателей помощи от фонда BY_Help лишились денег, хранившихся на их карт-счетах.





В СК позже заявили, что Алексей Леончик, один из основателей фонда BY_help, является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси»).





Правоохранители установили факты перечисления денег с подконтрольного ему счета. Деньги, которые, как заявил СК, шли на «поддержание протестных акций», были заблокированы.





Фонд BY_help начал помогать пострадавшим от действий властей с мая этого года, выделяя деньги на компенсацию расходов на услуги адвокатов, оплату штрафов и т. д.





По последним данным, выплачено более 3,6 млн рублей (1640 штрафов, 1209 медицинских выплат, 83 компенсации за работу адвокатов, 401 выплата за пребывание на «сутках»).