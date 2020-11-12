Верховный суд признал недействительным одно из трех вынесенных Мининформом предупреждений «ТУТ БАЙ МЕДИА»

Верховный суд частично удовлетворил иск ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и признал недействительным одно из трех обжаловавшихся письменных предупреждений Министерства информации, на основании которых оно сочло возможным приостановить выпуск сетевого издания tut.by.



Во время иска, на переднем плане гендиректор TUT.BY Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий Фото: TUT.BY.

Такое решение на основном судебном заседании 12 ноября приняла судья Алла Кривицкая.

С 7 августа по 15 сентября Мининформ предъявил претензии к tut.by после публикации четырех материалов. По статье «В семь раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?» срок обжалования предупреждения вышел.

Предметом судебного спора были заявлены предупреждения, вынесенные за материалы «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору tut.by пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти».

Претензией Мининформа по тексту «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах» стало то, что tut.by завысил размер премии. Автор заметки Анна Рыбчинская, выступившая в суде свидетелем, признала, что допустила ошибку, сославшись на раннюю версию постановления Совмина о поощрении работников госорганов за активное участие в борьбе с преступностью, не учтя внесенных в него изменений. Впоследствии текст был изменен, его также дополнили опровержением и извинениями.

Предупреждение за материал «К редактору tut.by пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках», где рассказывается об обыске у Галины Уласик и задержании ее дочери Валерии, Мининформ вынес после заявления правоохранительных органов о том, что у Валерии нет никакого процессуального статуса по этому делу. Автор текста Анна Калтыгина, выступившая на процессе в качестве свидетеля, сообщила, что про уголовное дело написала со слов Галины Уласик, а та в свою очередь заявила суду, что именно уголовным делом силовики аргументировали ей право провести обыск у Валерии, которая живет с матерью. По мере поступления информации в текст вносились уточнения и правки.

За статью «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти» tut.by получил предупреждение после опровержения Государственного таможенного комитета. Автор Денис Мартинович рассказал в суде, что в основе материала лежало сообщение издательства «Янушкевич» о том, что для перемещения через границу тиража книги «Гарри Поттер и тайная комната» в переводе на белорусский язык требуется подтвердить таможенникам, что в книге нет призывов к свержению действующей власти. Автор подтвердил эту информацию у руководителя издательства и попытался подтвердить в пресс-службе ГТК. Ему это не удалось, поскольку для выяснения нужно было знать название транспортной компании, перевозившей тираж, а издательство его называть отказывалось. Впоследствии выяснилось, что письменное подтверждение затребовали не таможенники, а сама транспортная компания — для подстраховки. Издательство признало недостоверность распространенной информации, tut.by дал опровержение.

Адвокат истца Сергей Зикрацкий на процессе отметил, что заявитель считает предупреждения необоснованными и требует их отменить. Он обратил внимание на то, что в каждом случае предупреждения были вынесены «за распространение недостоверной информации, которая может нанести вред государственным или общественным интересам». По мнению Зикрацкого, Мининформ на суде не смог доказать, что допущенные tut.by неточности действительно нанесли подобный вред, и позиция министерства надуманная.

Представлявшая интересы Мининформа адвокат Татьяна Шпилевская в свою очередь подчеркнула, что ее доверитель считает вынесенные предупреждения законными и обоснованными. По ее словам, не соответствующие действительности сведения, распространенные посещаемым интернет-ресурсом, могли дискредитировать деятельность государственных органов.

Заслушав доводы сторон и изучив письменные материалы дела судья Кривицкая постановила признать недействительным письменное предупреждение Мининформа № 5 от 9 сентября 2020 года, вынесенное после публикации статьи «К редактору tut.by пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках». В удовлетворении остальных требований «ТУТ БАЙ МЕДИА» отказано.

Судья также постановила взыскать с Мининформа в пользу «ТУТ БАЙ МЕДИА» 1.350 рублей возмещения расходов на оплату госпошлины, а с «ТУТ БАЙ МЕДИА» в пользу Мининформа — 300 рублей расходов на оказание юридических услуг.

Решение вступило в силу с момента объявления, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

Следует отметить, что, несмотря на сегодняшнее решение Верховного суда, у tut.by остается три письменных предупреждения, что дает Мининформу право на лишение портала статуса сетевого издания через суд.

Напомним, 29 сентября Мининформ сообщил о приостановке с 1 октября до 30 декабря выпуска сетевого издания tut.by на основании подписанного в тот же день приказа — из-за четырех письменных предупреждений «в связи с нарушением ст. 4 и 49 закона о СМИ».

Министерство подало в Экономический суд Минска иск о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, который был принят в производство 25 сентября. По итогам предварительного заседания в упомянутом суде 8 октября судья Иван Мойсейчик приостановил производство по делу до рассмотрения в Верховном суде иска об обжаловании «ТУТ БАЙ МЕДИА» предупреждений Мининформа.