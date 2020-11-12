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NVIDIA GeForce RTX 3060, по слухам, выйдет в январе с 12 ГБ памяти

12.11.2020 18:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

NVIDIA собирается обострить конкуренцию с AMD на фоне анонса последнего многообещающего поколения видеокарт. Поэтому помимо запланированного на январь релиза GeForce RTX 3080 Ti тогда же будут представлены видеокарты GeForce RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050. Об этом со ссылкой на отраслевые источники пишет ресурс VideoCardz.

Они сообщают, что внутри компании обсуждались несколько вариантов платы будущей видеокарты RTX 3060. В конце концов остановились на PG190 SKU 50 с 12 ГБ высокоскоростной видеопамяти 16 Гбит/с.

Ожидается, что январь будет жарким для рынка видеокарт, так как тогда же в продажу могут поступить видеокарты AMD RX 6700.

NVIDIA GeForce RTX 3060, по слухам, выйдет в январе с 12 ГБ памяти

Видеокарта Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10GB GDDR6X NED3080019IA-132AA
NVIDIA GeForce RTX 3080, базовая частота 1440 МГц, Turbo-частота 1710 МГц, 8704sp, частота памяти 19000 МГц, 320 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
3333 р.
10 предложений
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NVIDIA собирается обострить конкуренцию с AMD на фоне анонса последнего многообещающего поколения видеокарт. Поэтому помимо запланированного на январь релиза GeForce RTX...
 
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