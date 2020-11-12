NVIDIA GeForce RTX 3060, по слухам, выйдет в январе с 12 ГБ памяти

Источник материала: Onliner

NVIDIA собирается обострить конкуренцию с AMD на фоне анонса последнего многообещающего поколения видеокарт. Поэтому помимо запланированного на январь релиза GeForce RTX 3080 Ti тогда же будут представлены видеокарты GeForce RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050. Об этом со ссылкой на отраслевые источники пишет ресурс VideoCardz .

Они сообщают, что внутри компании обсуждались несколько вариантов платы будущей видеокарты RTX 3060. В конце концов остановились на PG190 SKU 50 с 12 ГБ высокоскоростной видеопамяти 16 Гбит/с.

Ожидается, что январь будет жарким для рынка видеокарт, так как тогда же в продажу могут поступить видеокарты AMD RX 6700.



