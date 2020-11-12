Минскую «инфекционку» попросили рационально использовать кислород. Узнали, в чем причина

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY прислали письмо от предприятия «Медтехноцентр» в адрес Городской клинической инфекционной больницы — с просьбой о рациональном использовании кислорода: «Среднее потребление за сутки до апреля составляло 100 кг, в апреле-июне 400 кг, в октябре-ноябре 700 кг. Источники снабжения кислорода не рассчитаны на такую производительность и работают на предельном режиме».



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Директор РУП «Медтехноцентр» Олег Швед подтвердил TUT.BY подлинность документа: организация действительно посылала такое письмо, чтобы предупредить внештатные ситуации:

— Сегодня все системы кислородоснабжения, которые мы обслуживаем в Минске и по республике, работают в штатом режиме. Учитывая то, что расход кислорода сейчас повышенный, мы, конечно, просим медиков об осторожности. Но это связано не с отсутствием кислорода, а с работой оборудования. У любого оборудования есть нормы работоспособности, которые нельзя нарушать.

Олег Швед рассказал, что такие рекомендации рассылали не одной больнице — а тем учреждениям, где есть повышенный расход кислорода. Медицинский кислород применяется в том числе для больничных ингаляторов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

— Его расход увеличился?

— Конечно. Пациентов поступает больше, расход больше, чем в обычном режиме. Но чтобы это было критично — такого нет. Кислорода хватает. Логистика отстроена таким образом, что у «Криона» (предприятие, производящее кислород в сжиженном и газообразном виде) хватает мощностей заправлять баллоны, емкости.

Олег Швед также пояснил, что у предприятия есть резервные источники кислорода. Также в штатном режиме при запросе больниц оно монтирует дополнительные точки. Руководитель уточнил, что перечень рекомендаций, направленных в больницу, связан с наблюдениями обслуживающих оборудование специалистов.

— Где-то наши специалисты во время обслуживания отмечали такие моменты. Нужно просто отслеживать расход кислорода, использовать по назначению. На крупных медучреждениях у нас находятся дежурные специалисты всегда — вне зависимости от эпидемиологической ситуации: они отвечают за работоспособность системы, за переподключение и смену баллонов, дежурят в круглосуточном режиме.

— Действительно ли работа сейчас в режиме аврала?

— Абсолютные глупости, станции заправляются без всяких проблем: на заправку заключены договоры на год, есть графики заправки.