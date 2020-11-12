Могут ли получатели денег от BY_help попасть под уголовное дело? А те, кто пожертвовал? Мнение юриста

Источник материала: Tut.by

10 ноября стало известно , что счета белорусов, получавших помощь от кампании BY_help, оказались заблокированы. Позже выяснилось, что аресту подлежат все суммы, полученные со счета сооснователя кампании Алексея Леончика. В Следственном комитете пояснили , что Леончик признан подозреваемым по уголовному делу. После этого у многих возникли вопросы по поводу сложившейся ситуации. Насколько правомерна была блокировка полученных средств и списание их за счет иных поступлений, в том числе зарплат и пособий, если эти деньги уже были потрачены? Могут ли теперь получившие выплаты от BY_help стать фигурантами уголовного дела? А те, кто перечислял туда деньги на помощь другим? Получить ответы на эти вопросы в Следственном комитете пока не удалось, поэтому мы обратились к эксперту.

Ответить на эти вопросы FINANCE.TUT.BY попросил Юрия Гущу — кандидата юридических наук, юриста, специализирующегося на финансовом, налоговом и инвестиционном консультировании среднего и крупного частного бизнеса. Ранее Юрий продолжительное время работал в оперативных подразделениях ГУБЭП МВД Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Могут ли получатели помощи от BY_help стать фигурантами уголовного дела?

— Получатели денег на момент наложения ареста на имущество не имеют никакого отношения к возбужденному и расследуемому уголовному делу, поэтому нельзя вести речь о какой-либо их причастности к совершению каких-либо преступлений. В силу этого они являются правомерными собственниками перечисленных денег, — комментирует Юрий Гуща. — Исходя из сложившейся ситуации и на основе оценки перспектив уголовного дела, арест в перспективе должен быть снят, и эти деньги неизбежно будут возвращены владельцам. Вопрос только в сроках.

А что будет с теми, кто сам перечислял деньги в BY_help на помощь другим?

Некоторых из тех, кто делал пожертвования в фонд, сейчас волнует, не сочтут ли эти пожертвования «материальным стимулированием протестных акций».

— Теоретически такая возможность не исключается ввиду того, что происходит сейчас в стране. Но практической возможности этого я не усматриваю при условии, если сведения о жертвователях окажутся надлежаще защищенными и банковская тайна, касающаяся поступлений (перечислений) пожертвований на счет фонда помощи, будет обеспечена в полном объеме, как это имеет место во всем цивилизованном мире, — полагает Юрий Гуща.

Если вы оказались в числе тех, у кого заблокировали счета из-за перевода от BY_help или располагаете какой-либо информацией по этому вопросу, то напишите, пожалуйста, нам на @bobkov_tut

Могли ли счета после ареста средств уйти в минус?

После ареста полученных от BY_help сумм некоторые столкнулись с тем, что на счетах образовался минус. Как правило это происходило в тех случаях, когда на карте денег было меньше, чем составляла сумма перевода, или не было вообще.

— Важно понимать, что арест может налагаться только на то имущество, которое есть в наличии. То есть соответствующая сумма на счетах, поступившая с определенного счета. Однако имели место ситуации, когда в условиях нехватки либо отсутствия на счетах соответствующих сумм банки загоняли счета в технический овердрафт, влекущий возможность списания в бесспорном порядке всех будущих поступлений на счет независимо от источника их происхождения, в том числе перечисляемой заработной платы, пенсий, пособий. Такие действия являются заведомо неправомерным и должны влечь ответственность банка перед клиентами, — комментирует Юрий Гуща. — Технический овердрафт в практическом смысле означает образование долга клиента конкретно перед банком, влекущее обязательства по его погашению, что в сложившейся ситуации не основано на законе и противоречит ему.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Законно ли заблокировали деньги на счетах тех, кто получил выплаты от BY_help?

Юрий Гуща говорит, что «законность принятого СК решения об аресте денежных средств представляется сомнительной с юридической точки зрения в силу ряда причин».

— Согласно ч. 2 ст. 132 УПК, в сложившейся ситуации и применительно к конкретному уголовному делу (которое, как мы помним, было возбуждено по факту распространения публичных призывов к захвату государственной власти и создания Координационного совета), арест денежных средств лиц, не проходящих по данному уголовному делу, мог быть осуществлен лишь для проверки их фактической принадлежности, источников происхождения и законности отчуждения, если есть достаточные основания полагать, что эти денежные средства были перечислены в целях сокрытия их принадлежности или источников происхождения либо для финансирования террористической деятельности, терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступной организации, распространения или финансирования распространения оружия массового поражения, — комментирует Юрий Гуща.

Исходя из этого усматривается явная неправомерность данного решения, считает эксперт.

— Во-первых, в уголовном деле ни одно лицо не привлечено в качестве подозреваемого либо обвиняемого за совершение террористической деятельности, в экстремизме, в создании и участии в незаконном вооруженном формировании, банде, преступной организации либо в изготовлении и распространении оружия массового поражения (эксперт судит по информации из открытых источников. — Прим. ред.). В свою очередь, оказание материальной помощи лицам, привлеченным к административной ответственности за нарушение установленного порядка реализации их конституционного права на свободу собраний, а равно иных прав, установленных Конституцией и законами страны, признаков финансирования терроризма, экстремизма и организованной преступной деятельности, а равно участия в ней, не образует, — говорит Юрий Гуща.

Во-вторых, в мотивировочной части постановления о наложении ареста на денежные средства прямо указаны источник происхождения денежных средств и цели перечисления (речь о документе, который 11 ноября появился в открытом доступе). Это «уже само по себе исключает основания для их ареста», убежден эксперт.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Следующий момент, на который обращает внимание Юрий Гуща, — это то, что наряду с правовыми основаниями наложения ареста на денежные средства «также усматриваются сомнения в законности и обоснованности мотивов и целей этих процессуальных действий».

— Так, согласно части 1 статьи 132 УПК, наложение ареста на денежные средства применяется в целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, взыскания дохода, полученного преступным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий, возможной конфискации имущества, специальной конфискации. Из этого следует вывод, что в сложившейся ситуации по данному уголовному делу арест денежных средств, предпринятый подобным образом, возможен только в отношении лиц, виновных в совершении инкриминируемого преступления, и не может налагаться для обеспечения возможной конфискации имущества и специальной конфискации, так как за его совершение такие меры законом не предусмотрены, — говорит Юрий Гуща. — Кроме того, такие указанные в постановлении цели, как «пресечение предупреждение дальнейшей преступной деятельности подозреваемых» вообще являются «импровизацией» со стороны следствия, потому как формулировка таких целей вообще отсутствует в ч. 1 ст. 132 УПК, где перечень правовых оснований носит императивный и исчерпывающий характер.

Наконец, эксперт обращает внимание на то, что, «арестовав деньги на счетах непричастных к делу лиц, следствие тем самым допустило также серьезное процессуальное нарушение норм УПК».

— Согласно п. 10 ст. 132 УПК, при наложении ареста на средства их собственникам (т.е. лицам, на счетах которых арестовываются денежные средства), должна быть вручена копия постановления, что сделано не было. Кроме того, постановление об аресте денежных средств должно иметь персонифицированный характер, в мотивировочной части которого должны быть указаны фамилия, анкетные данные и/или реквизиты банковского счета лица, чьи денежные средства подлежат аресту, — говорит Юрий Гуща.