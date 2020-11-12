|
«Выбросят на улицу 3 млн работников?» — Почему нельзя заставить частников создавать профсоюзы
12.11.2020 19:05 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Какую функцию выполняют профсоюзы в Беларуси и какова их действительная сфера влияния, определенная законом? Как «заставить» частное предприятие создать профсоюз и кто имеет право выступать инициатором его создания в компании? Может ли частное предприятие быть ликвидировано из-за отсутствия в нем профсоюза? На эти и некоторые другие вопросы ответил юрист, Алексей Кубраков, директор
— Какова роль профсоюзов в организации труда в Беларуси? Какими нормами ТК регулируется их деятельность? Какие вопросы и задачи они чаще всего решают для обеих сторон (работодатель/сотрудник)?
— Давайте тогда сразу определимся: в современных реалиях в Беларуси необходимо четко разделять то, что закреплено в законе, и то, что на самом деле происходит. Перечень полномочий профсоюзов в трудовой социальной сфере закреплен в отдельном специальном акте, который так и называется —
Это должно учитываться практически во всех случаях увольнения работника по инициативе нанимателя, за исключением:
Кроме этого, профсоюзы также в праве участвовать:
Все это закреплено в «Законе о профессиональных союзах». В Трудовом кодексе также закреплены полномочия профсоюзов при участии в разрешении коллективных трудовых споров, индивидуальных трудовых споров.
Но теперь давайте перейдем к тому, что у нас есть на практике. Кроме заключения генерального соглашения, роль профсоюзов как-то мало заметна в принципе. Генеральное соглашение — это совместное соглашение между государством и работающими людьми в лице профсоюзов, которые смогли определить направление государственной политики в области занятости, основные гарантии рабочих и служащих.
Если говорить простым языком, то государство предлагает одно, трудящиеся в лице профсоюзов хотят другое, в итоге они приходят к какому-то обоюдно приемлемому соглашению и закрепляют это на бумаге.
Например, я работаю по специальности уже больше 15 лет. Честно говоря, я не помню ни одного значительного резонансного дела с участием Федерации профсоюзов Беларуси, в котором они отстаивали бы трудовые и социальные права своих членов. Если говорить про мой личный опыт, то, будучи членом профсоюза во время учебы в экономическом университете, я понял, что роль студенческого профсоюза сводилась приблизительно к роли тамады. Они организовывали фестивали студенческой самодеятельности, выступали в качестве спонсоров для проведения различных студенческих активностей, например, чемпионатов по интеллектуальным играм, КВН и т.д. Ну, а за это спонсорство организаторы вступили в члены профсоюза.
То есть произошла какая-то подмена функционала и, по сути, с советского времени этот функционал не менялся. Я вот сегодня специально поговорил со своей мамой, которая являлась членом профсоюза гораздо больше, чем я. Из всех бонусов за всю свою трудовую жизнь у нее — это одна бесплатная путевка в санаторий МТЗ. То есть на реальную защиту своих прав, когда их действительно нужно отстоять, претендовать не стоит, даже если состоишь в профсоюзе, платишь взносы и так далее.
— Вы можете привести пример такой ситуации, трудового или коллективного спора, когда профсоюзы могли бы стать на сторону трудящихся и отстаивать их права в рамках закона?
— Если говорить глобально, то, наверное, с принятием пресловутого
— Как часто частные предприятия создают профсоюзы и для чего? Можно ли «заставить» частников это делать?
— Возвращаясь к своему опыту личному, порядка 20 лет у меня стажа общего уже есть, и все это время я на государственных предприятиях не работал ни одного дня. Трудился в частной сфере как в микроорганизациях, так и в крупных компаниях. В этих предприятиях не было потребности в создании профсоюза, именно поэтому их и не создавали.
Нужно понимать, что профсоюз создается НЕ по высочайшему указу или требованию, не по высочайшей воле собственника предприятия, руководителя или кого-то еще. Он создается только по желанию работников, которые чувствуют, понимают, что им нужен какой-то орган, который мог бы отстоять их права, если они будут ущемлены.
По нормам нашего законодательства инициаторами могут быть только сами работающие граждане. В соответствии с
Работники профсоюза могут совмещать работу в предприятии с работой в профсоюзе, им гарантируется Трудовым кодексом свободное осуществление функций работника профсоюза без отрыва от производства.
А если рассматривать вопрос взаимодействия нанимателей и профсоюзов глобально, а не в локальном контексте Беларуси, то это две противоборствующие силы. Наниматель-капиталист хочет платить меньше, но получать от работника больше, а работники, в лице профсоюзов, хотят получать за свой труд больше.Поощрять капиталисту человека, который действует НЕ в его интересах — невыгодно. Фактически профсоюз — это камень в ботинке капиталистов.
Профсоюз также не может быть зависим от государства именно по той причине, что государство и профсоюз должны являться противоборствующими сторонами при заключении генерального соглашения, коллективных договоров. Как в такой ситуации противник может популяризировать твои взгляды — мне не понятно даже с обывательской точки зрения.
— Что говорит о роли профсоюзов в общественной жизни и жизни на предприятии мировая практика? Можете привести пример?
— Из последнего, что на слуху, это ситуация в Гамбурге с обслуживанием белорусского борта № 1 авиакомпанией Lufthansa. Представители профсоюза Ver. di в компании Lufthansa Technik
Мы не будем сейчас погружаться в детали. Суть в том, как наниматели и профсоюзы отреагировали на позицию техников, которые выразили протест.
Ну, не будут — и не будут. Никто не пригнал отряд полиции особого назначения, который дубинками стал выгонять работников, не обслуживающих борт.
— Могут ли профсоюзы или участники профсоюзов быть неким идеологическим инструментом? Законно ли (это касается обеих сторон: и работодателя, и сотрудника) вовлекать профсоюз в конфликты с политическим подтекстом?
— Как я уже говорил, профессиональный союз — это добровольное объединение трудящихся граждан, целью которого является защита трудовых и социальных интересов своих членов. Идеология — это все-таки политический аспект. И хотя у нас в законе «О профессиональных союзах» нигде прямо не говорится о том, что профсоюзам запрещено заниматься политикой, статья 22 закона прямо запрещает выдвижение политических требований при проведении забастовки.
У нас есть закон
И опять-таки, статья 4 Конституции Республики Беларусь установила, что демократия в Беларуси осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеологии политических партий и религиозных и иных общественных организаций не могут устанавливаться в качестве общеобязательной для граждан. Соответственно, профсоюз не может являться элементом политической борьбы и в принципе не может пропагандировать какую-то идеологию.
— На каких основаниях может быть ликвидировано частное предприятие, которое отказало в создании профсоюза? Что говорит о ликвидации буква закона?
— Наша компания больше десяти лет работает с ликвидацией предприятий, это наш конек. Все правовые основания для ликвидации предприятия государственной, частной формы собственности закреплены в одном нормативном акте — Положении «
1. В добровольном порядке (принятием решения собственника имущества). Ликвидация в добровольном порядке — в общем понятно: собственник поигрался в бизнес и решил, что он либо достиг тех целей, которые ставил перед собой, либо ему стало неинтересно заниматься этим видом деятельности и в принципе заниматься бизнесом, и он решил ликвидировать предприятие.
Принял решение, назначил ликвидатора, ликвидатор подал заявление в регистрирующий орган и далее по процедуре: 2 месяца прием требований кредитора, сдача документов в архив и исключение из ЕГР предприятия.
2. В принудительном порядке (по решению суда либо по решению регистрирующего органа). Основания для ликвидации в принудительном порядке:
Пока в законодательстве такого основания, как отсутствие профсоюзной организации в частном предприятии — нет. Я не случайно сказал — пока. У нас с 1996 года правом законодательной инициативы обладает Президент, который активно этим правом пользуется. И если к концу этого месяца появится указ, который позволит ликвидировать частников на таком основании, я не удивлюсь.
При этом последствия для экономики будут катастрофическими. И тут, наверное, нужно оценивать даже не вклад в ВВП малого и среднего частного бизнеса. А он, к слову, по
А есть еще сегмент крупного частного бизнеса, который также формирует часть ВВП и, кроме этого, обеспечивает рынок большим количеством рабочих мест. И именно размер занятости трудоспособного населения в частном бизнесе имеет очень важное значение.
В 2019 году, по официальным
Как вы думаете, что произойдет, если все предприятия, которым профсоюзы просто не нужны, вдруг по какой-то причине начнут принудительно ликвидировать?
Это то же самое, что отрезать человеку половину от тела и посмотреть, будет ли он жить. Наверное, будет. Минуты две.
И еще немного математики: в 2019 году трудоспособное население Беларуси
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какую функцию выполняют профсоюзы в Беларуси и какова их действительная сфера влияния, определенная законом? Как «заставить» частное предприятие создать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)