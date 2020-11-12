«Выбросят на улицу 3 млн работников?» — Почему нельзя заставить частников создавать профсоюзы

Источник материала: ProBusiness



Алексей Кубраков. Фото предоставлено автором

Какую функцию выполняют профсоюзы в Беларуси и какова их действительная сфера влияния, определенная законом? Как «заставить» частное предприятие создать профсоюз и кто имеет право выступать инициатором его создания в компании? Может ли частное предприятие быть ликвидировано из-за отсутствия в нем профсоюза? На эти и некоторые другие вопросы ответил юрист, Алексей Кубраков, директор «МК-Консалтинг» — компании, которая более 10 лет работает с ликвидацией предприятий в Беларуси.

— Какова роль профсоюзов в организации труда в Беларуси? Какими нормами ТК регулируется их деятельность? Какие вопросы и задачи они чаще всего решают для обеих сторон (работодатель/сотрудник)?

— Давайте тогда сразу определимся: в современных реалиях в Беларуси необходимо четко разделять то, что закреплено в законе, и то, что на самом деле происходит. Перечень полномочий профсоюзов в трудовой социальной сфере закреплен в отдельном специальном акте, который так и называется — «Закон о профессиональных союзах» . Исходя из положений этого закона профсоюзы обладают широкими полномочиями в сфере защиты прав своих членов. Они отстаивают трудовые права своих членов, в том числе при увольнениях. Например, в определенных моментах профсоюз должен давать согласие на увольнение члена профсоюза.

Это должно учитываться практически во всех случаях увольнения работника по инициативе нанимателя, за исключением:

Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе

Появления на работе в состоянии опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ

Нарушения производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, повлекшего причинение организации ущерба в размере, превышающем три начисленные среднемесячные заработные платы.

Кроме этого, профсоюзы также в праве участвовать:

В разработке программ социальной защиты граждан и программ занятости

В контроле за приватизацией государственного имущества

В контроле за соблюдением законодательства в области охраны труда,.

Кроме того, они обладают значимым правом по разработке, заключению и контролю за исполнение коллективных договоров (соглашений).

Все это закреплено в «Законе о профессиональных союзах». В Трудовом кодексе также закреплены полномочия профсоюзов при участии в разрешении коллективных трудовых споров, индивидуальных трудовых споров.

Но теперь давайте перейдем к тому, что у нас есть на практике. Кроме заключения генерального соглашения, роль профсоюзов как-то мало заметна в принципе. Генеральное соглашение — это совместное соглашение между государством и работающими людьми в лице профсоюзов, которые смогли определить направление государственной политики в области занятости, основные гарантии рабочих и служащих.

Если говорить простым языком, то государство предлагает одно, трудящиеся в лице профсоюзов хотят другое, в итоге они приходят к какому-то обоюдно приемлемому соглашению и закрепляют это на бумаге.



Фото с сайта yugtimes.com

Например, я работаю по специальности уже больше 15 лет. Честно говоря, я не помню ни одного значительного резонансного дела с участием Федерации профсоюзов Беларуси, в котором они отстаивали бы трудовые и социальные права своих членов. Если говорить про мой личный опыт, то, будучи членом профсоюза во время учебы в экономическом университете, я понял, что роль студенческого профсоюза сводилась приблизительно к роли тамады. Они организовывали фестивали студенческой самодеятельности, выступали в качестве спонсоров для проведения различных студенческих активностей, например, чемпионатов по интеллектуальным играм, КВН и т.д. Ну, а за это спонсорство организаторы вступили в члены профсоюза.

То есть произошла какая-то подмена функционала и, по сути, с советского времени этот функционал не менялся. Я вот сегодня специально поговорил со своей мамой, которая являлась членом профсоюза гораздо больше, чем я. Из всех бонусов за всю свою трудовую жизнь у нее — это одна бесплатная путевка в санаторий МТЗ. То есть на реальную защиту своих прав, когда их действительно нужно отстоять, претендовать не стоит, даже если состоишь в профсоюзе, платишь взносы и так далее.

— Вы можете привести пример такой ситуации, трудового или коллективного спора, когда профсоюзы могли бы стать на сторону трудящихся и отстаивать их права в рамках закона?

— Если говорить глобально, то, наверное, с принятием пресловутого Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» в первую очередь должны были возмутиться профсоюзы. Используя свой вес в общественно-политической жизни, они могли бы как минимум инициировать рассмотрение вопроса о конституционности этого декрета. Профсоюзы могли бы — и должны были — обратиться к парламентариям, в Министерство труда и социальной защиты, для того чтобы оценить, насколько этот декрет соответствует нашим и международным правовым нормам, ведь трудиться — это право, а не обязанность граждан. Никто не может заставить человека работать, если он не хочет работать. Но, к сожалению, в свое время Федерация профсоюзов по этому поводу ничего не предприняла. Хотя они могли сыграть значимую роль, если бы открыто заявили свою категорическую позицию на этот счет. Веса Федерации профсоюза Беларуси достаточно для того, чтобы хотя бы вызвать общественное осуждение.



Фото с сайта ky.birmiss.com

— Как часто частные предприятия создают профсоюзы и для чего? Можно ли «заставить» частников это делать?

— Возвращаясь к своему опыту личному, порядка 20 лет у меня стажа общего уже есть, и все это время я на государственных предприятиях не работал ни одного дня. Трудился в частной сфере как в микроорганизациях, так и в крупных компаниях. В этих предприятиях не было потребности в создании профсоюза, именно поэтому их и не создавали.

Нужно понимать, что профсоюз создается НЕ по высочайшему указу или требованию, не по высочайшей воле собственника предприятия, руководителя или кого-то еще. Он создается только по желанию работников, которые чувствуют, понимают, что им нужен какой-то орган, который мог бы отстоять их права, если они будут ущемлены.

По нормам нашего законодательства инициаторами могут быть только сами работающие граждане. В соответствии с Декретом № 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений» минимальное количество граждан для того, чтобы создать профсоюз — это десять человек от одной организации. Это самый маленький профсоюз, который может быть создан, в любом предприятии, учреждении, организации, которое имеет достаточно сотрудников. Кроме того, возможно создать первичную организацию уже действующего профессионального союза.

Работники профсоюза могут совмещать работу в предприятии с работой в профсоюзе, им гарантируется Трудовым кодексом свободное осуществление функций работника профсоюза без отрыва от производства.

А если рассматривать вопрос взаимодействия нанимателей и профсоюзов глобально, а не в локальном контексте Беларуси, то это две противоборствующие силы. Наниматель-капиталист хочет платить меньше, но получать от работника больше, а работники, в лице профсоюзов, хотят получать за свой труд больше. Поощрять капиталисту человека, который действует НЕ в его интересах — невыгодно. Фактически профсоюз — это камень в ботинке капиталистов.

Профсоюз также не может быть зависим от государства именно по той причине, что государство и профсоюз должны являться противоборствующими сторонами при заключении генерального соглашения, коллективных договоров. Как в такой ситуации противник может популяризировать твои взгляды — мне не понятно даже с обывательской точки зрения.



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— Что говорит о роли профсоюзов в общественной жизни и жизни на предприятии мировая практика? Можете привести пример?

— Из последнего, что на слуху, это ситуация в Гамбурге с обслуживанием белорусского борта № 1 авиакомпанией Lufthansa. Представители профсоюза Ver. di в компании Lufthansa Technik заявили , что некоторые работники действительно отказываются обслуживать самолет, в то время как другие продолжают работать с ним. Официальные белорусские источники опровергли эти сведения со ссылкой на материал сайта телерадиокомпании Deutsche Welle, заявив, что никто не отказывался обслуживать самолет.

Мы не будем сейчас погружаться в детали. Суть в том, как наниматели и профсоюзы отреагировали на позицию техников, которые выразили протест.

Ну, не будут — и не будут. Никто не пригнал отряд полиции особого назначения, который дубинками стал выгонять работников, не обслуживающих борт.

— Могут ли профсоюзы или участники профсоюзов быть неким идеологическим инструментом? Законно ли (это касается обеих сторон: и работодателя, и сотрудника) вовлекать профсоюз в конфликты с политическим подтекстом?

— Как я уже говорил, профессиональный союз — это добровольное объединение трудящихся граждан, целью которого является защита трудовых и социальных интересов своих членов. Идеология — это все-таки политический аспект. И хотя у нас в законе «О профессиональных союзах» нигде прямо не говорится о том, что профсоюзам запрещено заниматься политикой, статья 22 закона прямо запрещает выдвижение политических требований при проведении забастовки.

У нас есть закон «О политических партиях» , который говорит о том, что идеологию вправе продвигать политические партии, которые могут формировать свои взгляды, свою идеологию и рекламировать ее среди других граждан.

И опять-таки, статья 4 Конституции Республики Беларусь установила, что демократия в Беларуси осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеологии политических партий и религиозных и иных общественных организаций не могут устанавливаться в качестве общеобязательной для граждан. Соответственно, профсоюз не может являться элементом политической борьбы и в принципе не может пропагандировать какую-то идеологию.



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— На каких основаниях может быть ликвидировано частное предприятие, которое отказало в создании профсоюза? Что говорит о ликвидации буква закона?

— Наша компания больше десяти лет работает с ликвидацией предприятий, это наш конек. Все правовые основания для ликвидации предприятия государственной, частной формы собственности закреплены в одном нормативном акте — Положении « О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования ». Согласно этому документу предприятие может быть ликвидировано:

1. В добровольном порядке (принятием решения собственника имущества). Ликвидация в добровольном порядке — в общем понятно: собственник поигрался в бизнес и решил, что он либо достиг тех целей, которые ставил перед собой, либо ему стало неинтересно заниматься этим видом деятельности и в принципе заниматься бизнесом, и он решил ликвидировать предприятие.

Принял решение, назначил ликвидатора, ликвидатор подал заявление в регистрирующий орган и далее по процедуре: 2 месяца прием требований кредитора, сдача документов в архив и исключение из ЕГР предприятия.

2. В принудительном порядке (по решению суда либо по решению регистрирующего органа). Основания для ликвидации в принудительном порядке:

Непринятие решения о ликвидации в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно создано, нарушением порядка формирования уставного фонда, признанием судом, государственной регистрации юридического лица недействительной

Осуществление деятельности без надлежащего специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов

Экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица

Уменьшение стоимости чистых активов открытых акционерных обществ, закрытых акционерных обществ, иных коммерческих организаций, для которых установлены минимальные размеры уставных фондов по результатам второго и каждого последующего финансового года ниже минимального размера уставного фонда, определенного законодательством

Нарушение установленных законодательством порядка и сроков ликвидации

Неосуществление коммерческой организацией предпринимательской деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд

Несение налоговым органом представления (предложения) о ликвидации коммерческой организации (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее списанием

Непринятие собственником имущества (учредителем, участником), руководителем некоммерческой организации, созданной в форме учреждения или ассоциации (союза), мер по смене собственника имущества учреждения, изменению состава членов ассоциации (союза), руководителей таких учреждения, ассоциации (союза), состоящих на профилактическом учете в соответствии с законодательством о профилактике правонарушений, в двухмесячный срок с даты постановки указанных лиц на данный профилактический учет

Осуществление некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения или ассоциации (союза), деятельности, не соответствующей целям и предмету деятельности, указанным в уставе такой организации

Иные случаи, предусмотренные законодательными актами.

Пока в законодательстве такого основания, как отсутствие профсоюзной организации в частном предприятии — нет. Я не случайно сказал — пока. У нас с 1996 года правом законодательной инициативы обладает Президент, который активно этим правом пользуется. И если к концу этого месяца появится указ, который позволит ликвидировать частников на таком основании, я не удивлюсь.

При этом последствия для экономики будут катастрофическими. И тут, наверное, нужно оценивать даже не вклад в ВВП малого и среднего частного бизнеса. А он, к слову, по данным Белстата составляет четверть.



Изображение с сайта belstat.gov.by

А есть еще сегмент крупного частного бизнеса, который также формирует часть ВВП и, кроме этого, обеспечивает рынок большим количеством рабочих мест. И именно размер занятости трудоспособного населения в частном бизнесе имеет очень важное значение.

В 2019 году, по официальным данным :

56% трудоспособного населения было задействовано в предприятиях частных форм собственности

В государственных предприятиях — меньше 40%.

Как вы думаете, что произойдет, если все предприятия, которым профсоюзы просто не нужны, вдруг по какой-то причине начнут принудительно ликвидировать?

Это то же самое, что отрезать человеку половину от тела и посмотреть, будет ли он жить. Наверное, будет. Минуты две.

И еще немного математики: в 2019 году трудоспособное население Беларуси составляло 5,5 млн человек. Ликвидация всего частного бизнеса — это 3 миллиона выброшенных на улицу людей. Наверное, это будет не только коллапс экономический, но и в принципе коллапс государства. Надеюсь, что до такого никогда не дойдет.

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