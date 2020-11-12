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Стасевич оштрафован и дисквалифицирован за непристойное поведение

12.11.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист борисовского клуба наказан за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча.

Капитан борисовского БАТЭ Игорь Стасевич дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 30 базовых величин (810 белорусских рублей), такое решение принято сегодня на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета, а также комитета АБФФ по этическим вопросам, пишет sputnik.by

Отмечается, что решение приняли по итогам матча, который прошел 7 ноября. Тогда БАТЭ провел встречу с солигорским "Шахтером" (1:1), а Стасевич получил красную карточку. Как следует из документа, полузащитник наказан по статье 70-1 КДК. Это оскорбительное поведение футболиста или официального лица клуба (команды) в отношении официальных лиц до, вовремя и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также жестов в отношении официальных лиц матча.

В этом сезоне БАТЭ осталось провести две встречи в чемпионате Беларуси по футболу. Борисовский клуб сыграет 22 ноября против "Белшины" и 28 ноября – против минского "Динамо".

"Желто-синие" лидируют в чемпионате с 54 очками, следом идет солигорский "Шахтер" – у "горняков" 53 балла.
 
 
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Футболист борисовского клуба наказан за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча.
 
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