Сивицкий: Лукашенко находится практически в полной зависимости Кремля

Почему глава МИД РФ Сергей Лавров высказал обеспокоенность продолжением мирных протестов в Беларуси? По просьбе «Белорусского партизана» ситуацию прокомментировал сооснователь и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, политолог Арсений Сивицкий.









- Обеспокоенность Кремля продолжающимися протестами связана с тем, что это осложняет процесс запуска общенационального диалога и конституционной реформы.

Из заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова следует понимание факта, что Александр Лукашенко не собирается разговаривать с улицей, соответственно. С теми политическими силами, в поддержку которых Москва играла во время президентской избирательной кампании. Прежде всего речь идет об условно дружественных по отношению к России кандидатах от новой от новой оппозиции: экс-главе Белгазпромбанка Викторе Бабарико. Экс-главе Парка высоких технологий Валерии Цепкало и о политическом блогере Сергее Тихановском. В этой связи Кремль заинтересован в том, чтобы протестные активности сошли на нет, после чего Лукашенко был бы вынужден запускать процесс общенационального диалога, посвященного обсуждению конституционной реформы – именно это пообещал Лукашенко Владимиру Путину во время сочинских переговоров в середине сентября. Главным условием этого этапа он обозначил необходимость справиться с протестными выступлениями, чтобы организовывать круглый стол, диалог в спокойном режиме.





Важно подчеркнуть, что озвученный Сергеем Лавровым комментарий по поводу конституционной реформы в Беларуси во многом отражает видение политического процесса Кремлем, который остается приверженным плану Путина-Патрушева. Он предполагает организацию контролируемого транзита власти от Александра Лукашенко к новым политическим силам в результате конституционной реформы. Показательно, что в формулировках Сергея Лаврова конституционная реформа выглядит более проработанной и структурированной по сравнению с заявлениями белорусской стороны. Из этого можно сделать еще один вывод: в условиях, когда белорусские власти сами не знают, с какой целью, для чего и как проводить конституционную реформу, параллельно Москва уже имеет свое стратегическое видение и будет пытаться навязать свой вариант конституционной реформы и общенационального диалога между государством и гражданским обществом. Обществом, которое Москва понимает достаточно широко: не только профсоюзы и трудовые коллективы. Студенты, о каких постоянно говорят белорусские власти, но и гражданские объединения и политические партии.





- Есть версия, что в сентябре Путин дал Лукашенко два месяца на то, чтобы разобраться с протестами. Лукашенко не успевает, поэтому силовики и зверствуют на улицах.





- Я думаю, что вряд ли Москва ставила какие-то жесткие сроки для подавления протестного движения в Беларуси. Наоборот, Москва по максимуму использовала протестный фон, чтобы загнать Лукашенко во внешнеполитическую изоляцию и вынудить его обратиться за помощью к России. С этой точки зрения протесты выполнили свою функцию: Лукашенко сейчас находится практически в полной зависимости от решений и поддержки Кремля. Наступает новый этап, связанный с принуждением Александра Лукашенко к началу общенационального диалога, в котором, с одной стороны, будет участвовать сам Лукашенко, а с другой – широкая коалиция гражданского общества и новых политических сил (Бабарико, Цепкало, Тихановский).

Я бы сказал, что в нынешней ситуации Александр Лукашенко сам заинтересован, чтобы протесты в какой-то форме продолжались. Он мог бы использовать протесты как аргумент перед Кремлем за то, что в таких условиях он не может начинать общенациональный диалог, а тем более – проводить конституционную реформу.

Очевидно, Кремль намерен и дальше оказывать давление на Александра Лукашенко по вопросу проведения конституционной реформы, или контролируемого транзита власти.





Судя по всему, обещанная Минску экономическая поддержка в полтора миллиарда долларов обусловлена выполнением конкретных шагов плана Путина-Патрушева, включая освобождение политических заключенных; если и не всех, то хотя бы Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и членов их команд, предоставления гарантий возвращения Светланы Тихановской и Валерия Цепкало.

В противном случае Кремль будет отсрочивать выделение финансовой поддержки: второго транша в сумме 500 миллионов долларов, который Минск ожидает получить в конце года. И соответственно, третьего транша, который Кремль может провести уже в начале следующего года. Но очевидно, что Москва выделяла эти деньги не просто так, а под конкретные шаги и обязательства.







